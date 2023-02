'360 gramos': Una celebración a los cuerpos no normativos en el festival Temporada Alta

“360 gramos” -espectáculo que fusiona la palabra, el cuerpo y la danza- se presentará el 19 y 20 de febrero. | Fuente: Alianza Francesa | Fotógrafo: David Ruiz

El arte como salvación no es un concepto abstracto para la actriz Ada Vilaró. El teatro ha sido su salvación en muchas ocasiones y lo fue también cuando perdió un pecho a causa del cáncer. “Siempre ha sido un horizonte que me ha empujado a cruzar mis límites. Cuando viví esa experiencia, una va a buscar aquello que le da fuerza y las artes escénicas siempre me la han dado. Pensé algún día, si tengo suerte, quiero compartir esta historia”, recuerda. Pasaron casi 10 años para que se dieran las condiciones necesarias, sus heridas se silenciaran y dieran “espacio a la belleza”. El momento llegó y surgió “360 gramos”, un espectáculo que fusiona la palabra, el cuerpo y la danza, que se presentará el 19 y 20 de febrero como parte Temporada Alta - Festival Internacional de Teatro y Danza.

La performance es una experiencia íntima que reflexiona sobre la belleza sin concesiones a los estereotipos y el enfrentamiento entre lo que pensamos de nosotros mismos y aquello que nos obligan a pensar los demás. Para la catalana, cada día nos enfrentamos a la dictadura de la belleza sobre todo en nuestra cotidianidad y desde el consumismo. “Esta cosa del cuerpo de la mujer junto con el deseo [visto como objeto] está en todas partes como en la publicidad. Es nuestra responsabilidad detectarlo para dar a las nuevas generaciones espacios para habitar nuestro cuerpo libre”, comenta en una entrevista virtual con RPP Noticias.

Su visión de la belleza ha cambiado con el tiempo —“sobre todo al vivir esta experiencia”— lo que la ha llevado a tener un concepto más ligado a los “cuerpos reales”. Saber distinguir entre la belleza fabricada y comercial y la que vemos en la realidad para no esclavizarnos. Un punto que sí destaca de la publicidad es la incorporación de las llamadas modelos de cuerpos reales. “Todo lo que sea salir de ese patrón artificial, que ha esclavizado, ayuda a que la gente abra su mirada a esa diversidad de cuerpos. Venimos de unos cánones muy estereotipados. Tenemos trabajo para hacer, mientras más momentos se presenten esta diversidad de cuerpos me parece maravilloso”, dice la catalana Ada Vilaró.

La vulnerabilidad de los cuerpos, el cuidado de nuestra autoestima, la fortaleza y sabiduría femenina también forman parte de “360 gramos”. En un momento, hace referencia a las figuras femeninas de su familia a modo de homenaje y que, a su vez, se vincula con la sabiduría de la mujer en relación a su cuerpo.

Van más de 70 funciones del espectáculo, estrenado en el 2019, y Vilaró la seguirá llevando a escena mientras se la pidan. “Me gustaría hacerme viejecita haciendo esta obra”, apunta sobre esta pieza que también es un canto y una celebración a la vida.

TEMPORADA ALTA

La octava edición del festival, organizado por la Alianza Francesa de Lima, acoge nueve espectáculos de teatro, danza y performance de compañías europeas, latinoamericanas y peruanas. Además, presentará una exposición, dos ciclos de cine “Danza en la pantalla” y “Retratos” y la performance sonora Polirritmia | Sinestesia, de Efraín Rozas. Va hasta el 5 de marzo.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Teatro de la Alianza Francesa de Lima. Av. Arequipa 4595, Miraflores.

Fechas: Domingo 19 y lunes 20 de febrero, a las 8 p.m.

Entradas: S/ 40 (adultos) en Joinnus

