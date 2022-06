Aldo Miyashiro, Vanessa Terkes, Lita Baluarte y Sebastián Monteghirfo conforman el elenco de “Los vecinos de arriba” . | Fuente: Asociación cultural La Pasión

La asociación cultural La Pasión presenta su séptima producción propia: la obra 'Los vecinos de arriba', que contará con las actuaciones de Aldo Miyashiro, Vanessa Terkes, Lita Baluarte y Sebastián Monteghirfo, quienes estarán bajo la dirección de Daniela Lanzara.

'Los vecinos de arriba' es la ópera prima teatral del cineasta español Cesc Gay. Se estrenó en Barcelona en el 2015 y fue todo un éxito. Desde entonces se ha representado en varios países, y, en el 2020, llegó al cine bajo el nombre de ‘Sentimental’, escrita y dirigida por el mismo Cesc Gay.

¿De qué trata 'Los vecinos de arriba'?

Una noche, Ana (Vanessa Terkes) y Julio (Aldo Miyashiro) invitan a cenar a sus vecinos Laura (Lita Baluarte) y Salva (Sebastián Monteghirfo). A medida que pasa la noche van descubriendo las peculiares tendencias sexuales de sus vecinos y empiezan a replantearse su propia relación de pareja, llena de reproches e inmersa en la total monotonía. Este encuentro los llevará al límite y se verán obligados a tomar decisiones radicales sobre su relación.

La obra, que va aumentando en intensidad a medida que se acaban las ‘apariencias’, pone a prueba los pensamientos y prejuicios de los espectadores a través del humor y la ironía con temas como la convivencia, el sexo y el amor.

'Los vecinos de arriba' tendrá una breve temporada

La temporada de 'Los vecinos de arriba' irá del 7 al 17 de julio, de jueves a domingo, a las 8 p.m., en el Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores). Serán solo 8 funciones. Las entradas están a la venta en Joinnus y en la boletería del teatro los días de función.

Para Daniela Lanzara, su directora, “Esta obra es un respiro para todos nosotros. Desde los ensayos no paramos de reír con las situaciones absurdas que les toca vivir a estos personajes, pero lo más bonito ha sido identificarnos con cómo se relacionan. Estas dos parejas nos recuerdan lo importante que es comunicarnos sin tabúes y que, cuando la rutina nos atrapa, es muy fácil olvidar quiénes somos y lo que realmente nos importa.”

Sobre la asociación cultural La Pasión

Es una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo principal es la difusión y realización de proyectos escénicos. Desde el año 2018 tomó la dirección del Nuevo Teatro Julieta, presentando más de 80 obras entre producciones propias y coproducciones.

Para más información visita en Instagram: @lapasion.ac

