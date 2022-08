La obra "Buenas Noticias" es producida por el Teatro La Plaza, Sala de Parto y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). | Fuente: Difusión

'Buenas Noticias' —titulada también 'Allin Willakuykuna', en quechua— es un proyecto inédito de danza y arte creado por iniciativa del Teatro La Plaza y Sala de Parto, en alianza con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que será presentado este martes 23 a las 7 p.m. en el Lugar de la Memoria (LUM).

Se trata de una propuesta que busca rendir tributo a las más de 21 mil personas desaparecidas durante el periodo de violencia que ensombreció a nuestro país entre los años 1980 y 2000. Su propósito es contar y compartir aquellos recuerdos de los episodios felices que se vivieron a pesar del dolor de la ausencia.

La nota musical la pondrán el músico ayacuchano Kayfex y la cantante Renata Flores, quien interpretará una parte de la canción que formó parte del proyecto. La artista huamanguina comentará la importancia de esta obra para una nueva generación que no estuvo al tanto de lo que sucedió durante aquella época.

En "Buenas Noticias" se presentará una performance de danza con la participación de seis señoras de Accomarca. | Fuente: Difusión

Mesa de diálogo

El programa incluye la presentación de seis videos de danza que forman parte del proyecto artístico dirigido por Alejandro Clavier, con la dirección de coreografía de Mónica Silva Macher.

Durante el lanzamiento, se proyectará un video resumen de lo que fue esta experiencia y se presentará una performance de danza, con la participación de seis mujeres de Accomarca. También se realizará una mesa de diálogo acerca de la danza y la creación en el proceso de los familiares.

En dicha mesa, participarán Teófila Ochoa, miembro de la Asociación de Familiares afectados por la violencia política del distrito de Accomarca y participante de 'Buenas Noticias'; Adelina García, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP); Eva Esteban, psicóloga del CICR; Mónica Silva, directora de Danza PUCP y coreógrafa del proyecto; y Renata Flores, artista ayacuchana.

'Danzar cura'



Para las protagonistas de 'Buenas Noticias', comunicarse con sus seres queridos desaparecidos, a través del lenguaje del cuerpo, compartiéndoles mensajes de buenas noticias sobre los acontecimientos que pasaron en sus vidas desde la última vez que los vieron, resultó revelador.

"Las vivencias pueden ser tan complejas y llenas de contradicciones que un discurso no necesariamente puede dar fe de su real dimensión. Los recuerdos se hacen sensaciones y el movimiento es un canal muy real de darle forma, porque danzar cura", comentó Mónica Silva en un comunicado de prensa.

La obra surgió en 2019 como una forma de reinterpretar la celebración tradicional que las “mamitas” de ANFASEP hacían todos los años con ocasión del día de los muertos en Ayacucho. Dicho proyecto alcanzó otro hito este año, en Accomarca, con la participación seis mujeres de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca (AFPAVDA), residentes en Lima, quienes esperaron más de 35 años para la entrega de los cuerpos de sus familiares.

En seis cortometrajes, transmitidos vía Tiktok e Instagram, el público puede conocer las "buenas noticias" que Teófila, Roberta, Alberta, Fernandina, Matilde y Sofía tienen para sus familiares fallecidos en 1985. A través de la danza y la expresión corporal, ellas cuentan qué les pasó en estas tres últimas décadas.

Mujeres de Accomarca cuentan a través de la danza y la expresión corporal qué les pasó en estas tres últimas décadas. | Fuente: Difusión

El dato

'Buenas Noticias' tiene eventos confirmados hasta el próximo año. En octubre, continuará con un taller con la Federación Regional de Mujeres Asháninka, Nomatsiguenga y Kakinte (FREMANK), con sede en Satipo, Junín.

En 2023, el proyecto llegará al Gran Teatro Nacional con una presentación especial. El público podrá ver la presentación de 'Buenas Noticias' en los días siguientes del lanzamiento a través del CICR (https://www.icrc.org/es/document/allin-willakuykuna-buenas-noticias-peru) y las redes sociales de la misma entidad, del Lugar de la Memoria y de Sala de Parto.

NUESTROS PODCASTS



Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).