Carlos Galdós hace un recorrido por los momentos más hilarantes, profundos y sentidos de su vida junto a su madre. | Fuente: Difusión

Carlos Galdós regresa al teatro con “Madre solo hay una…menos mal” y será una especie de homenaje por el Día de la Madre. “Este es un show muy especial para mí, a lo largo de los años quiero y abrazo cada momento vivido con mamá, esta es mi manera de agradecerle”, aseguró.

¿Cómo fue que se animó a escribir este show? “Escribí este show para valorar y agradecer a todas las mamás del país, han sido años muy duros, de pandemia, de crisis política y social, de lluvias, que nos golpean a todos; sin embargo, ahí están las mamás para abrazarnos y decirnos que todo estará bien, esa chamba es invalorable”.

En “Madre solo hay una…menos mal”, el comediante y locutor de radio Oxígeno hace un recorrido profundo, sentido e hilarante sobre sus años vividos con mamá. “En casa fuimos mamá y yo, siempre fue así, y voy a abrir momentos que teníamos solo para los dos, pues yo me siento orgulloso de mi madre y ella de mí, y eso es lo más importante para un hijo, aquí hay mucha profundidad y humor, será muy conmovedor”, comentó.

Y ahora que Carlos Galdós se encuentra en una nueva faceta de su vida, se acaba de casar por tercera vez, él dice: “Mi mamá se lleva mejor con mis exesposas que con mis esposas, me ha pasado con mi primera y segunda esposa, y espero que no me pase con la actual”.

También, el showman cuenta que sí hay parecidos entre su mamá y su esposa, pues, “inconscientemente el ser humano hace estas elecciones, pero, en todo caso, a mí me encanta que me tengan derechito, soy ese perfil de esposo, y esa actitud de mujer estricta, me hace acordar a mi mamá”.

INFORMACIÓN:

Para volver al teatro Carlos Galdós trae música, baile y un ambicioso despliegue técnico, la cita va por partida doble:

- Sábado 13 de mayo a las 8 p.m., en el Teatro NOS, en Av. Camino Real 1037, San Isidro

Domingo 14 de mayo, a las 7 p.m., en el Teatro Plaza Norte.

Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!