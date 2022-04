Con cuatro actores en escena y alzando la voz contra la precariedad laboral que viven los jóvenes, la obra ganadora del 8º Concurso de Dramaturgia Peruana “Ponemos tu obra en escena” llega al Teatro Británico. | Fuente: Teatro Británico

“El fuego que hemos construido” está inspirada en una tragedia que impactó a muchos peruanos: el incendio en la Galeria Nicolini en Las Malvinas en el que fallecieron dos jóvenes de menos de 20 años, en junio de 2017, quienes fueron encerrados dentro de un contenedor.

La precariedad en el trabajo y la informalidad a la que se ven enfrentado los jóvenes en búsqueda de oportunidades laborales son la semilla que llevó a Maria Fernanda Gonzales a escribir esta obra y postularla al 8º Concurso de Dramaturgia Peruana “Ponemos tu obra en escena”.

Tras ganar el premio, Patricia Biffi tomó la dirección de la obra y comenzó un casting para encontrar a sus cuatro protagonistas: jóvenes actores cuya energía en el escenario ayudaba al sentido de la obra.

“La situación (laboral) ahora es muy complicada, pero esto se viene dando mucho antes de la pandemia. La pandemia parece que lo ha agravado: mucha gente ha perdido su trabajo, muchas veces las condiciones laborales también son peores y la gente tiene que tomar esos trabajos porque no hay muchas oportunidades. En la obra vemos esto: cuatro jóvenes que tienen que hacer este trabajo y tomar esas condiciones que no son para nada las condiciones mínimas que debe tener una persona y lo que sucede en la obra es que están estos tres personajes, que digamos están dentro de esto y esta forma de trabajo ya es parte de su vida, y ya de pronto ni siquiera lo ven como abuso o malas condiciones sino como las que hay. Ellos viven en esta rutina y llega este otro personaje que los mueve y les dice que las cosas no tienen por qué ser así”, comenta.

Para Biffi, además del tema de la precariedad laboral y las falta de condiciones de trabajo también se muestra el espíritu juvenil, al que se compara con un fuego: en la obra, los cuatro personajes quieren cambiar las cosas, pese a que para ellos ya el abuso laboral parece algo cotidiano.

“Estos chicos se están enfrentando a algo mucho más grande que ellos, algo estructural: el sistema. Entonces, lo que podemos hacer a veces es muy limitado”, agrega.



"EL FUEGO QUE CONSTRUIMOS"

Alex, Andrés y Cristóbal ya tienen una rutina, en un trabajo con pésimas condiciones. Pero ¿qué se puede hacer? Así es la vida y tienen familias que mantener. Hasta que llega Gustavo. No entienden qué hace un chico como él ahí, y su presencia desatará una pequeña cruzada en contra del abuso de su situación. ¿Existirá una forma más justa de trabajar en el Perú?

Cuatro chicos de 22 años, confinados a un trabajo repetitivo y peligroso nos muestran la realidad y la precariedad laboral de tantos jóvenes en nuestro país.



Dramaturgia: María Fernanda Gonzales

Dirección: Patricia Biffi

Elenco: Joel Calderón, Brian Cano, Augusto Gutierrez, Luis Miguel Yovera

Dirigido a: Público general mayores de 13 años.



Entradas: S/. 45

Tarifa especial para estudiantes del BRITÁNICO: S/15

A la venta por Joinnus.



La temporada va desde el 2 de abril del 2022 hasta el 15 de mayo del 2022



LUGAR: Teatro Británico: Jr. Bellavista 527, Miraflores



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.