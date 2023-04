Tras las risas, la mancha (como se llama el grupo de amigos) esconde secretos | Fuente: Difusión

Tras pasar 14 años fuera, Talía regresa a Lima para ver a su mejor amiga y disfrutar con el resto de su mancha un alegre reencuentro. O, tal vez sucedió diferente. Tras pasar 14 años fuera, Talía regresa a Lima para explicarle a su mejor amiga el secreto detrás de su partida y enfrentar su pasado con el resto de la mancha. O, tal vez tampoco fue así. 'La Mancha', obra ganadora del I Concurso Nacional de Dramaturgia La Ira, propone al espectador teatral que él mismo vaya desechando entre lo falso y lo posible para confrontarse con la verdad.

Enfrentados a diferentes puntos de vista según los personajes —para darse una idea, piense en 'Todo en todas partes al mismo tiempo' o los multiversos— la dramaturga Natalia Cárdenas Claux recurrió a este recurso por el entrampamiento. Mientras escribía, intentaba decidir por dónde debía ir la obra, lo que quería decir, cómo podría reaccionar un personaje... Tenía pedazos de escenas, de distintas formas, que incluso iban por lados opuestos.

“En un momento de claridad dije: ‘no solo eso puede pasar en la reacción de alguien sino en cómo se interpretan ciertas situaciones’. Entonces dije vamos por ese lado y empecé con este juego de las versiones o los multiversos. No es que una no fue y otra sí; sino que ambas son posibles, ambas suceden. Digamos, cualquier cosa podría pasar y entenderse así”, explicó.

Cuando leyó el guión, a la directora Daniela Lanzara inmediatamente le llamó la atención el cambio entre una situación y otra. “¿Es un recuerdo, estoy cambiando de realidad? Esto me tenía intrigada. Me encantó la posibilidad de montar esta obra por su temática y originalidad del formato [...] Podrías decirle flashbacks, o versión tal. Me gustó verlo como un multiverso que podría haberse desarrollado en paralelo. Son posibles universos que involucran a los mismos personajes. Con esa fórmula tratamos de darle a cada multiverso su propia identidad”, comentó.

'La Mancha' nos lleva al círculo íntimo de un grupo de amigos y al secreto que los involucra. Talía ya se siente lista para hablar de su ataque, pero su experiencia suscita dudas entre los presentes. La dramaturga no quería abordar una situación de evidente violencia para así invitar al espectador a una reflexión personal.

“En esta obra, la violencia es sutil [si se puede decir así], eso hace que uno pueda cuestionarse. ¿Cuándo he estado en esa situación como víctima, victimario o apañador/a?”, dijo Natalia.

'Sobre lobos', 'Juzgado de familia N°6', entre otras obras, han abordado recientemente la violencia contra la mujer desde diferentes aristas. Cárdenas Claux cree que esta temática continuará en las tablas y, tal vez, “en un futuro sean obras muy representativas de un tiempo. Ahora se empieza a visibilizar, hablar, denunciar”.

El elenco de 'La Mancha' está conformado por Cindy Díaz, Lilian Schiappa-Pietra, Alicia Mercado, Sebastián Rubio y Juan Carlos Pastor.

Dirección: Teatro de Lucía. Calle Bellavista 512, Miraflores.

Funciones: Hasta el lunes 10 de abril, a las 8 p.m. (Domingo a las 7 p.m.)

Precio: S/ 25 (promoción por Semana Santa).

