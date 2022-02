La sexta edición del FAE Lima se realizará del 2 al 12 de marzo

El jueves 24 de febrero se presentó oficialmente el Festival de Artes Escénicas de Lima (FAE LIMA), que desde hace seis años presenta obras de danza y teatro de artistas peruanos y del extranjero. Aunque en esta edición, se verán exclusivamente propuestas de autores peruanos.

El FAE LIMA 2022 se llevará a cabo del 2 al 12 de marzo y marcará el retorno a la presencialidad. La edición del 2020 se vio interrumpida debido a la pandemia y la del 2021 se realizó de manera virtual.

RPP Noticias asistió a la rueda de prensa del FAE Lima y pudo escuchar, de voz de sus protagonistas y organizadores lo que se viene en esta nueva edición.

Hablan los organizadores

La rueda de prensa comenzó con las palabras de Marco Muhletaler, quien habló en representación de los organizadores del festival. Él comenzó resaltando el orgullo que sienten por la realización de una nueva edición del FAE Lima, la cual marca el reencuentro con el público en las salas de teatro.

“Con el lema ‘nos volvemos a encontrar’, queremos transmitir que el FAE Lima nos ofrece, una vez más, un espacio de comunión entre público y artistas, de vinculación entre profesionales de medios y de celebración de las artes escénicas en nuestro país. La invitación está hecha. Reencontrémonos en el teatro siempre de manera segura y responsable”, expresó Marco, que también agradeció a quienes han hecho posible esta edición.

Acto seguido, tomó la palabra Vanessa Vizcarra, la directora artística del FAE Lima 2022. Ella compartió con los presentes las características de esta sexta edición: la programación estará compuesta por trabajos de creadores escénicos nacionales, sobre todo de la ciudad de Lima, buena parte de los cuales fueron credos pensando en la virtualidad.

“Muchas de las obras que vamos a ver en el festival nacieron en la virtualidad y están encontrando su camino hacia el escenario presencial. También vamos a ver proyecciones de obras y de trabajos que tienen una semilla escénica pero que encontraron su lugar en un audiovisual”, explicó Vanessa.

Asimismo, añadió que, además de las puestas en escena, el FAE Lima contará con espacios de formación, talleres, mesas de diálogo, y espacios de gira y circulación nacional e internacional.

Las obras que veremos en el FAE Lima 2022

Entre el 2 y el 12 de marzo, se presentarán ocho obras escénicas de diferentes creadores nacionales. A continuación, te contamos cuáles son.



"Presagio"

Obra de danza que resultó de una residencia llevada a cabo por las coreógrafas Luz Gutiérrez (Perú) y Charlotte Giusti (Francia). Es un trabajo que involucra diferentes corrientes artísticas: folklore, danza contemporánea, hip-hop, entre otras; y que tiene como tema central el vuelo de las aves, su migración.

“Hablar de migración no solamente es hablar de un tránsito físico de un lugar a otro, sino que esta migración es una búsqueda interna sobre las propias migraciones en nuestro cuerpo”, explicó Luz Gutiérrez, unas de las directoras de la obra.

Fecha: 2 y 3 de marzo, 8 p.m.

Lugar: Gran Teatro Nacional

Entradas: Joinnus

"Yerbateros"

Esta es una experiencia escénica colectiva, que busca homenajear a los fallecidos durante la pandemia. Según sus creadores, se trata de un ritual escénico, donde el protagonista honra la partida de su maestro a través de la música tradicional huanca, el canto y las memorias personales.

“'Yerbateros' abre en escena un espacio de diálogo con los invitados para conectarnos con aquello que nos ha costado sobrellevar durante el periodo de peste: la pérdida de nuestros familiares, amigos y maestros”, comentó Ricardo Delgado, uno de los actores de la obra.

Fechas: 3, 4 y 5 de marzo, a las 8 p.m.

Lugar: Cultural Station del Británico Cultural

Entradas: Joinnus

"De cuando 'el flaco' Martínez se fue al cielo sin decirle adiós a su chibolo"

En una combi, un chofer y un cobrador realizan su ruta de siempre, del óvalo Huandoy al de Santa Anita, sin saber que no es un día cualquiera. Es una obra con mucha música (más ahora que es presencial), que trata de representar el interior de este medio transporte público, con el que cualquier limeño se puede identificar.

“De alguna forma es una excusa para hablar de nuestros traslados en Lima y de nuestros barrios, específicamente de Los Olivos”, explicó Rosa Victoria Chauca, quien además comentó que la obra nació de la virtualidad y que espera con ansias su puesta en escena presencial.

Fecha: 4, 5 y 6 de marzo, a las 8 p.m.

Lugar: Teatro de la Universidad del Pacífico

Entrada: Joinnus

"Quítale peso o el pecado de no encajar en el estrecho molde que la sociedad había reservado para mí"

Este unipersonal cómico aborda el tema de la gordofobia. Su protagonista, Eduardo Pinillos, nos cuenta su historia personal, a través de recursos escénicos y audiovisuales, e invita al espectador a preguntarse sobre este tema y los estereotipos de belleza.

“Es muy común que se crea que la gordofobia es un problema exclusivamente de la gente gorda, pero en la práctica es algo que impacta en todos, en los gordos y no gordos. Nos pasa o nos ha pasado, te han dicho o has dicho. Te has sentido mejor o peor por ser o no ser gordo. Es un problema general”, comentó su directora Beatriz Heredia.

Fecha: 5, 6 y 7 de marzo, a las 8 p.m.

Lugar: Teatro Británico

Entradas: Joinnus

"Lo malo"

Obra basada en un cuento del estadounidense David Foster Wallace, y adaptada por Leonardo Valdez Castillo, quien también la dirige. Fue presentada virtualmente durante los primeros meses de pandemia, y allí radica una de sus complejidades.

“Creo que el gran reto estuvo al momento de pasar la obra al escenario. Fue muy duro para mí darme cuenta de que estábamos en un espacio completamente distinto: iba a ver al público a los ojos y sentirlos”, explicó su protagonista Fausto Molina.

Fecha: 7, 8 y 9 de marzo, a las 8 p.m.

Lugar: Centro Cultural de España en Lima

Entradas: Joinnus

"Juzgado de familia N° 6"

Unipersonal escrito e interpretado por María Angélica Pease, y dirigido por Tirso Causillas, que aborda el tema de la violencia física y sistémica contra la mujer. Cuenta con diferentes recursos como una narrativa fragmentaria, relatos fantásticos, actividades participativas con el público y música en vivo.

“La obra explora básicamente la relación que tenemos las mujeres con el sistema de justicia en el Perú. Nos centramos en la historia de una madre que es víctima de violencia y que está buscando no perder lo más valioso que tiene, que es su hija, acudiendo a un juzgado de familia. En ese proceso, la obra nos va confrontando y enfrentando a todo este sistema”, explica María Angelica Pease.

Fecha: 9 y 12 de marzo

Lugar: Plazuela de las Artes

Entrada libre

"Mujer serpiente"

Escrita, dirigida e interpretada por Lita Baluarte, este unipersonal trata sobre la lucha de una mujer con sus mayores miedos, los cuales se le aparecen con la forma de una serpiente. Es un trabajo que trata sobre la autoconciencia a la que una mujer llega respecto de los cambios naturales de la vida.

“Se basa en experiencias y puntos importantes de mi vida, y luego vuelo para contar cosas que me parecen pertinentes de mi historia, para hablar sobre esos temores, sobre esas emociones, que en tiempos como este, muchas veces, son tan complicados o mal vistos”, expresó Lita Baluarte.

Fecha: 10, 11 y 12 de marzo

Lugar: Teatro La Plaza

Entradas: Joinnus





"Sirena"

Una mujer reúne a sus amigos y familiares para revelarles un importante secreto: es una sirena. A través de diversos tipos de dramaturgia, como la sonora, audiovisual, textual y corporal, esta obra nos propone que existen sirenas entre nuestros familiares y amigos, sirenas de dos piernas.

“Este es un proyecto que nos invita a reflexionar sobre nuestros conceptos de la feminidad: la feminidad propia, independientemente del género con que nos identifiquemos, los ideales de belleza y nuestra propia identidad” manifestó César Ulloa Cuéllar director y escritor de la obra.

Fecha: 10, 11 y 12 de marzo, 8 p.m.

Lugar: Teatro del Centro Cultural de la PUCP

Entradas: Joinnus

Otras actividades

5 proyectos audiovisuales, que se realizarán en alianza con la Municipalidad de Lima.

5 mesas de diálogo: presenciales en los mismos teatros y transmitidas por las redes del FAE Lima.

Talleres

