A los 77 años, falleció el dramaturgo y actor Ismael Contreras.

El teatro peruano está de luto. El domingo 23 de enero falleció Ismael Contreras, dramaturgo y actor peruano de 77 años, que el año pasado cumplió 50 años de carrera artística. Así lo confirmó Palosanto Teatro, asociación que dirigió durante los últimos años, enfocada sobre todo en el teatro infantil.

“Nuestro querido director, Ismael Contreras ya no está con nosotros. Un paro respiratorio producto de una terrible enfermedad como es la Esclerosis Lateral Amiotrófica nos lo ha quitado. Una enfermedad para la que no hay tratamiento, pero que él enfrentaba día a día con mucho ánimo y esperanza. Sus fuerzas lo iban abandonando, la fatiga lo invadía al menor esfuerzo, pero él seguía constante disfrutando de la familia, escribiendo y organizando sus proyectos”, escribió el grupo teatral en un comunicado de Facebook.

Gente del mundo del arte, como el actor Emmanuel Soriano, con quien Ismael Contreras compartió roles en la película, aún inédita, “La pena máxima”, se manifestaron en redes: “Se fue nuestro querido amigo y actor, Ismael Contreras. Con su nobleza nadaba libre y talentosamente por todo. Gran persona, caramba. Compartir el rodaje de “La Pena Máxima” ha sido un honor y un grato regalo. Descansa en Paz y buen viaje querido Ismael”.

El escritor y guionista Eduardo Adrianzén también tuvo sentidas palabras para Contreras: "Don Ismael Contreras, otro querido actor que pasa a la historia de la cultura peruana, en todas las ramas de la actuación. Tuve el honor de compartir con él varios trabajos de televisión. Todos lo querían y estimaban. Gracias por tanto".

Instituciones como el Gran Teatro Nacional o el Ministerio de Cultura también lamentaron la pérdida, a través de sus redes sociales.

Lamentamos el sensible fallecimiento del destacado actor, director, gestor y dramaturgo Ismael Contreras. Recordado por participar en exitosas producciones de teatro, cine y televisión.



Expresamos nuestras sentidas condolencias a su familiares, seres queridos y seguidores. pic.twitter.com/DMW4dY4kLh — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) January 24, 2022

Ismael Contreras, un legado imborrable

Isamel Contreras egresó del Instituto Nacional Superior de Arte Dramático en 1970. Un año después, fue fundador del Grupo Abeja. A lo largo de su carrera, escribió y dirigió diversas obras teatrales, como “El desterrado”.

En 1985 recibió un galardón otorgado por la Municipalidad de Lima, y obtuvo una mención en el Premio Internacional Andrés Bello. Uno de sus últimos trabajos teatrales fue “Calígula”, en el 2018, cuya puesta en escena se realizó en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano.

Ismael Contreras también actuó en películas, como “Maruja en el infierno” (1983), “Y si te vi, no me acuerdo” (1999), “Ojos que no ven” (2003), “El evangelio de la carne” (2013), “Yawar Wanka” (2014), “Cementerio General 2” (2014).

Su velatorio se realizará este lunes 24, desde las 2:00 p.m., en la Iglesia Virgen de Fátima, ubicada en Malecón de la reserva 915, Miraflores, Lima.





