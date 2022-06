La obra de teatro "Hay temas por tocar" ofrece música en vivo. | Fuente: Centro Cultural Ulima | Fotógrafo: Diego Panta Gonzaga

El próximo 2 de junio la obra "Hay temas por tocar" se estrenará en el Teatro Ulima. Un lanzamiento que marca el retorno de la institución —referente en el teatro peruano— a sus actividades presenciales, después de la pausa que la pandemia de la COVID-19 supuso para el sector teatral.

Dirigida por Giovanni Oviedo, quien además también actúa en el reparto, se trata de una obra-concierto en la que la música en vivo se conjuga con la cultura hip hop y la improvisación. La pieza, además, es el punto de inicio de la temporada 2022, que promete muchas novedades.

"Hay temas por tocar" cuenta con cuatro instrumentistas y tres artistas escénicos de teatro y hip hop, quienes reflexionan sobre distintos temas a raíz de conversaciones cotidianas, desde el amor en la adultez posmoderna hasta el clasismo y la crisis ambiental.

"Hay temas por tocar", una mirada humorística

Otros temas que aborda la obra de Oviedo son la muerte, los estereotipos sobre lo popular, la desesperanza política, la violencia económica y de género, entre otros. Sin embargo, su tono se aleja de la solemnidad para abrirle paso a la comedia.

Así, al montaje se suma una mirada humorística a la influencia de las plataformas digitales y las redes sociales en la sociedad. En resumen: la obra gira en torno a la reflexión acerca de la verdad y las formas en que las personas la construyen y la entienden.

El elenco de "Hay temas por tocar", coproducida por el Centro Cultural Ulima y Búho Teatro Hip Hop, está conformado por el mencionado Giovanni Oviedo, junto con Pedro Pablo Corpancho y Vanessa Zeuner. La música estará a cargo de Edinho Bazzman, Adrián Briceño, Jerónimo Morán y Ciro Wharton.

El dato

Obra: "Hay temas por tocar"

Lugar: Teatro de la Universidad de Lima

Fechas y horarios: Del 2 de junio al 2 de julio, de jueves a viernes a las 8:30 p.m. y sábados a las 8 p.m.

Entradas: Disponibles en la plataforma Joinnus

