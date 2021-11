El 25 de noviembre se estrenará de manera presencial la obra “La carta que nunca le escribiste a tu ex”, protagonizada por Manuel Baca Solsol, y dirigida por Natalia Torres Vilar en el Nuevo Teatro Julieta. | Fuente: Difusión

El 25 de noviembre se estrenará de manera presencial la “La carta que nunca le escribiste a tu ex”, protagonizada por Manuel Baca Solsol, y dirigida por Natalia Torres Vilar en el nuevo Teatro Julieta. “La carta que nunca le escribiste a tu ex”, es una obra del actor y comediante Job Mansilla.

Hace un año, la obra estrenó con gran éxito de manera virtual y ahora regresa con la versión presencial y extendida desde el Nuevo Teatro Julieta. La obra está protagonizada por Manuel Baca Solsol, quien participó en la película "El Inca, la Boba y El Hijo del Ladrón" de Rony Temoche. Luego, protagonizó la obra "La Celestina", interpretando a Calixto, en una obra dirigida por Alberto Isola.



La obra se define como "no es una historia de amor". "La carta que nunca le escribiste a tu ex" está protagonizada por Manuel Baca Solsol, dirigida por Natalia Torres Vilar, escrita por Job Mansilla y producida por Piso 1 producciones en el Nuevo Teatro Julieta.

EL DATO

"La carta que nunca le escribiste a tu ex" presentará cuatro únicas funciones, los días 25 de noviembre, así como el 2, 9 y 16 de diciembre a las 8 p.m.

Las entradas están disponibles en Joinnus y en la boletería del mismo teatro. El premio de la entrada general es de 30 soles.

