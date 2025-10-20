Últimas Noticias
La Tarumba en Arequipa: precios, fechas y cómo comprar entradas para 'Festejo: lo que somos'

La Tarumba presenta 'Festejo: lo que somos', un encuentro entre el circo y la música peruana.
| Fuente: La Tarumba
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La magia del circo peruano regresa a la Ciudad Blanca con Festejo: lo que somos, el nuevo espectáculo de La Tarumba que celebra el encuentro entre el arte, la música y la identidad del Perú.

Después de una exitosa temporada en Lima, La Tarumba llegó a Arequipa con su espectáculo Festejo: lo que somos, un show que combina circo, música en vivo y tradición peruana. La emblemática compañía estrenó su carpa ante un público que llenó todas las localidades y ovacionó de pie el regreso del circo nacional a la Ciudad Blanca.

“La narrativa de Festejo es el encuentro entre el payaso, ese personaje icónico, y el director musical. Ellos entrelazan los números y van contando la historia. Los payasos son protagonistas y esenciales en esta propuesta”, explicó Carlos Olivera, director de La Tarumba, en entrevista con RPP.

Más de 30 artistas nacionales e internacionales dan vida a un espectáculo lleno de acrobacias, humor, música y color, acompañado por la inconfundible banda en vivo dirigida por Amador 'Chebo' Ballumbrosio. Festejo: lo que somos es una experiencia que celebra la alegría, la identidad y la esencia del Perú.

¿Cuándo y dónde se presenta La Tarumba en Arequipa?

La tradicional carpa de La Tarumba vuelve a levantarse en la bajada del Puente San Martín, en Vallecito, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. La temporada se extenderá hasta el 2 de noviembre de 2025, ofreciendo funciones para toda la familia.

'Festejo: lo que somos' celebra nuestras raíces con circo, música peruana en vivo y humor, bajo la gran carpa rojo y blanca.

Fuente: La Tarumba

Precios de entradas para La Tarumba en Arequipa

La Tarumba ofrece promociones especiales para toda la familia, como la campaña Todos pagan como niños de martes a jueves, además de descuentos exclusivos con tarjetas Interbank y beneficios adicionales para usuarios de Claro Club.

Precios por zonas:

Adultos:

  • Platinum: S/259
  • VIP: S/185
  • Preferencia: S/129
  • Preferencia Lateral: S/79
  • Preferencia Lateral Alta: S/64
  • Silla de ruedas / acompañante: S/79

Niños / Adulto mayor:

  • Platinum: S/199
  • VIP: S/135
  • Preferencia: S/99
  • Preferencia Lateral: S/59
  • Preferencia Lateral Alta: S/44
  • Silla de ruedas / acompañante: S/59
La Tarumba presenta su show en en la bajada del Puente San Martín, en Vallecito, en Arequipa.

Fuente: La Tarumba

¿Dónde comprar entradas para La Tarumba en Arequipa?

Las entradas para La Tarumba en Arequipa están disponibles en Ticketmaster.pe, en el módulo físico ubicado en Mall Aventura, en Metro de Arequipa Center, y en la boletería de la carpa.

