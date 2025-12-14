Miss Universo abandona México y moverá su sede a EE. UU., mientras sus dueños enfrentan demandas

La organización anunció que el cambio será inmediato y busca garantizar la estabilidad operativa del certamen.

El Miss Universo trasladará su sede administrativa de México a Nueva York, ciudad donde históricamente operó durante décadas.

La medida, que será aplicada de manera inmediata, se produce en medio de los procesos legales que enfrentan los actuales propietarios del certamen: el empresario mexicano Raúl Rocha y la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip.

A través de un comunicado oficial, la compañía informó que retirará sus operaciones administrativas de la Ciudad de México para reubicarlas en Nueva York, con el objetivo de garantizar la continuidad y estabilidad de la organización a nivel internacional. El documento está firmado por Rocha, presidente y dueño del 50 % de la marca Miss Universo.

¿Por qué el Miss Universo no tendrá su sede en México?

Según el pronunciamiento, la decisión responde a una evaluación de la situación actual en México, la cual —señala la organización— no ofrece las condiciones necesarias para un funcionamiento seguro y eficiente. Entre los motivos mencionados figuran la incertidumbre legal, el contexto de seguridad y lo que califican como ataques infundados con tintes políticos que habrían afectado el entorno institucional.

El anuncio se da mientras Raúl Rocha es investigado por la Fiscalía mexicana por presuntos vínculos con el crimen organizado, incluyendo acusaciones relacionadas con narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas. De acuerdo con reportes de medios locales, autoridades fiscales habrían bloqueado recientemente cuentas bancarias a su nombre como parte del proceso.

La organización también confirmó que, en el marco de esta transición, se buscará trasladar a Nueva York a parte del personal actual y realizar nuevas contrataciones. Además, se ratificó la salida de Mario Búcaro, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, del cargo de director ejecutivo, decisión anunciada días atrás.

Además, subrayaron que el cambio de sede se tomó pensando en la sostenibilidad a largo plazo del certamen, que cuenta con una trayectoria de 74 años, y reiteró su compromiso con la integridad institucional y la protección de su legado.

Las controversias con Raúl Rocha

A este escenario se suman otras controversias. Rocha ha sido señalado —aunque sin pruebas concluyentes— de presuntamente favorecer a la representante de México, Fátima Bosch, quien ganó la edición 74 del concurso celebrada el 21 de noviembre en Bangkok.

Estas acusaciones han sido impulsadas por el compositor franco-libanés Omar Harfouch, quien anunció su intención de iniciar acciones legales contra la organización por supuestos delitos como fraude, abuso de poder y conflicto de intereses.

Por otro lado, a finales de noviembre, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, copropietaria del otro 50 % de Miss Universo, por un presunto caso de fraude cercano al millón de euros.

La orden fue emitida debido a su incomparecencia en un proceso penal, según confirmaron autoridades judiciales de Bangkok, en un caso que no estaría relacionado con el reciente certamen.