"Los inocentes", el célebre cuentario de Oswaldo Reynoso, es llevado a las tablas por el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima. | Fuente: Centro Cultural de la Universidad de Lima

'Los inocentes', los populares relatos de collera del escritor Oswaldo Reynoso, fueron adaptados al teatro en una obra que será estrenada el próximo 15 de septiembre. Son 12 funciones, que terminarán el 8 de octubre, presentadas por el Centro Cultural de la Universidad de Lima (CCUL), en coproducción con Teatro Pendiente.

Esta adaptación teatral está dirigida por Sammy Zamalloa y cuenta con un elenco conformado por Diego Pérez, Sergio Armasgo, Miguel Dávalos, Roni Ramírez, Ronie Cusó, Emmanuel Caffo y la participación especial de Ramón García.

Según un comunicado de prensa del CCUL, esta pieza teatral busca generar reflexiones en el espectador sobre su educación y formación obtenidas durante la niñez y la adolescencia; además de los modelos y patrones de adulto que siguen las personas.

Es importante señalar que 'Los inocentes' ha participado en el Festival Internacional de Teatro Zicosur “Pedro de la Barra” (XXI FITZA) de Antofagasta, Chile; en el Festival Sala de Parto 2019 en Lima, Perú; y en el XXI Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas (Fiteca) 2022 de Comas, Lima, Perú.

"Los inocentes" se estrenará en el Teatro del CCUL el próximo 15 de septiembre. | Fuente: Centro Cultural de la Universidad de Lima

'Los inocentes', historia de un libro

La adaptación de 'Los inocentes' narra la historia de cinco amigos incondicionales que atraviesan una adolescencia con diversas carencias mientras deambulan por las calles, los billares y los bares de un barrio de Lima. Sus dudas sobre el juego, las mujeres, el desamor y la vida serán resueltas teniendo como modelo y guía a Choro Plantado, el borracho y vicioso de la cuadra.

Publicada en 1961, el conjunto de cuentos significó el debut narrativo de Oswaldo Reynoso, quien en 1955 ya había publicado el poemario 'Luzbel'. El libro fue presentado en el bar Palermo del Centro de Lima y fue reeditado más adelante bajo el título de 'Lima en rock', aunque luego conservaría el nombre original en las siguientes ediciones.

En el año de su lanzamiento, el cuentario hizo que a Oswaldo Reynoso lo acusaran de pornógrafo, dado el contenido erótico de algunas historias. Sin embargo, figuras claves de la literatura peruana elogiaron la renovadora voz del autor.

Ese fue el caso de José María Arguedas, quien escribió un artículo elogioso en el que advertía que el escritor arequipeño era "un narrador para un mundo nuevo".

El dato

'Los inocentes, relatos de collera' estará disponible en el Teatro del CCUL del 15 de septiembre al 8 de octubre, los días jueves, viernes y sábados a la 8:30 p.m. Las entradas pueden ser adquiridas mediante la plataforma Joinnus.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.