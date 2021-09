Norma Martínez co-protagoniza con Roberto Ruiz la obra "Días Felices" en el Teatro Británico. | Fuente: Difusión/Teatro Británico.

A puertas de culminar la temporada de “Días Felices” en el Teatro Británico, la actriz Norma Martínez confiesa sentirse feliz y emocionada de volver a hacer teatro con un público en vivo. Con esta puesta en escena de un clásico del siglo XX escrito por Samuel Beckett, ella nos ofrece “un regalo” tras un largo tiempo separados y reafirma el importante rol de las artes escénicas.

“Ha sido un reto a todo nivel, no solamente por la inamovilidad que plantea el autor, sino por las múltiples capas que tiene este texto que es sumamente complejo”, detalla en una entrevista con RPP Noticias. “También toca temas muy sensibles a distintos niveles que tienen nuevas lecturas ahora”.

“Es imposible no entender a Winnie”, considera la artista sobre el personaje que interpreta para “Días Felices”, obra de dos actos escrita por el dramaturgo y narrador irlandés Samuel Beckett a comienzos de la década de los 60, y que no deja de sentirse tan cercana en la actualidad. “Es imposible no entenderla, porque todos nos hemos sentido estancados o atrapados durante los meses más duros de la pandemia”.

¿Por qué era tan necesario el regreso del teatro peruano a las salas a más de un año sin recibir espectadores? “Cada uno tiene un rol en la sociedad y la comunidad, el nuestro es contar historias y hacer que el público ejercite sus emociones”, apunta Norma Martínez. Un poco de alivio llega después de volver a hacerlo y recuperar “esa experiencia comunitaria”.

La también conductora de “Sucedió en el Perú” asegura que el proceso para presentar “Días Felices” –en plena reactivación de actividades culturales– fue bastante exigente y se llevó a cabo con mucho amor, “lo hemos hecho con la misma actitud con la que se entrega un regalo”, sostiene sobre la ficción teatral que co-protagoniza con Roberto Ruiz y dirigida por Alberto Ísola.

“Días Felices” pertenece a la temporada presencial que lanzó el Teatro Británico para reabrir sus puertas al público unos meses atrás. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 dejó un aporte que no deja de ser clave hasta ahora: la virtualidad como fácil acceso para grupos que no pueden ­–o por ahora, no desean– acerarse a las salas de teatro.

Según cuenta Norma Martínez, las entradas para las funciones presenciales se vendieron muy rápido, razón por la que tuvieron que habilitar los viernes: “Fue impresionante”, admite. “Eso también demuestra que había muchas ganas de la gente de volver al teatro”. Por otro lado, los sábados se emite paralelamente vía streaming en vivo desde las tablas.

“Hay dos cosas. Una es que los aforos son limitados y otra es que mucha gente todavía no quiere ir a una sala, a pesar de que es absolutamente seguro hacerlo. Aprovecho aquí para reiterar eso, se cumplen todos los protocolos de seguridad y la distancia social. Ya más gente está vacunada también, o sea que el riesgo no es alto, pero es comprensible”, agrega Martínez.

A la fecha, se han agotado todas las entradas para ver presencialmente la obra “Días Felices”, pero el público aún tiene una segunda oportunidad para disfrutarla desde casa, ya sea porque no alcanzaron a comprar, no se sienten seguros, no pueden movilizarse o no viven en Lima. El mundo digital finalmente ha permitido acercarnos más sin vernos frente a frente.

“Esto también le da una posibilidad a gente que está en cualquier punto del país de disfrutar del trabajo en vivo, entonces también eso es sumamente interesante. Es algo que nos han regalado: el descubrimiento de la virtualidad en la pandemia”, apunta Norma Martínez. “Es realmente muy valioso y, por supuesto también acercarnos a personas que no pueden movilizarse hasta el teatro por razones diversas”.



El Teatro Británico presenta “Días felices”, protagonizada por Norma Martínez y Roberto Ruíz. Es una obra dirigida por Alberto Ísola basada en un texto del ganador del Nobel Samuel Beckett.

La temporada inició el pasado 21 de agosto y culminará el próximo 26 de setiembre. Se puede ver los viernes a las 8:30 p.m. (solo funciones presenciales), sábados a las 8:30 p.m. (funciones presenciales y virtuales) y domingos a las 7:00 p.m. (presencial). Las entradas para función presencial están agotadas, pero en formato virtual aún pueden ser adquiridas a través de Joinnus.

