En junio del año pasado, Pold Gastelo logró salir de UCI tras experimentar un grave cuadro de COVID-19. La propuesta de “Venciendo al diablo” llegó varios meses después por parte de La Ira Producciones: sacar adelante un texto escrito por el dramaturgo inglés David Hare desde su experiencia con el virus en plena cuarentena en Reino Unido.

“Nunca he hecho una obra que me toque tan de cerca como este texto”, asegura Gastelo en una entrevista por videollamada con RPP Noticias. Él detalla que cuando fue convocado por el director Mikhail Page habían pasado varios meses desde que lidió con la enfermedad y había tomado cierta distancia con el tema. “Siempre digo que si él me hubiera convocado cuando yo acababa de salir de la clínica probablemente ni lo hubiera escuchado o tomado en cuenta, porque en ese momento no quería saber nada del COVID-19”.

“Venciendo al diablo”, de David Hare, inicia su monólogo con el día en que Reino Unido decreta la cuarentena obligatoria en su territorio y también fue el mismo momento en el que el dramaturgo contrajo el nuevo coronavirus. La obra teatral mezcla el delirio, el miedo, los sueños y una fuerte crítica a la clase política deshonesta en el mundo.

“Encontré que el texto era poderoso”, señala el Pold Gastelo. “Él aprovecha para contar su propia experiencia con la enfermedad, pero, además, aprovecha todo este discurso para hacer un alegato político y hablar de lo mal que los políticos han manejado esto en el mundo. Encontré tanto nexo con lo que habíamos pasado nosotros”.

Para el actor peruano, lo más positivo de la pandemia de COVID-19 ha sido desenmascarar a “políticos mediocres” en uno de los contextos más duros para la humanidad, y también es uno de los puntos fuertes de la nueva obra teatral adicionalmente a la necesidad de tocar el tema desde la empatía, amor, dolor y furia.

Pold Gastelo y el valor del presente después de la COVID-19

Pold Gastelo está de acuerdo en que más que nunca es necesario hablar de estas experiencias y nos comparte qué es lo más importante que le dejó haber sobrevivido a la COVID-19. Primero, recuerda que, en “Venciendo al diablo”, el británico David Hare agradece todas las mañanas por seguir acogiéndolo.

“Él dice que en recuperación está impregnado de alegría. Quizá esto suena cliché, pero tengo claro que lo único que importa es el hoy. Ya no quiero vivir obsesionado con las cosas que van a pasar de aquí a 10 o 20 años, porque no sé si estaré aquí. Me quedó claro que dos segundos puede significar que tú desaparezcas, es mejor que te agarre siendo feliz con lo que tienes y apasionándote con lo que haces. El valor del presente lo tengo ahora muy claro”, admite.

Y añade que el valor de la solidaridad puede cambiarlo todo: “Yo he sobrevivido por la solidaridad. No solamente de quienes me ayudaron directamente como Michelle Alexander, el venezolano que me encontró, el taxista que me llevó o los médicos que me ayudaron, sino de mucha gente que yo no conozco e hizo cadenas de oración”.

“Venciendo al diablo”, monólogo protagonizado por Pold Gastelo, estrena este viernes 17 de septiembre. La temporada de la obra presencial irá desde hoy hasta el 2 de octubre, todos los viernes y sábados a las 5:30 p.m. en el Parque Reducto N°2 de Miraflores (Calle Ramón Ribeyro 490, Miraflores).

