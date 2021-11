Estrenan la obra de comedia "Relación tóxica" en el Teatro Auditorio Miraflores. | Fuente: Difusión

El Teatro Auditorio Miraflores estrenó “Relación tóxica”, escrita y dirigida por Gianfranco Mejía. Se trata de una historia con mucha reflexión y muestra de empatía que permitirá al público identificarse y reír por tratarse de un problema con el que lidiamos actualmente con mucha más frecuencia cada día.

“Relación tóxica” es comedia romántica que cuenta la historia de Adrián y Stephanie, una pareja joven que apenas lleva cuatro meses de relación; sin embargo, ya está muy deteriorada, las peleas son cada vez más frecuentes.

Adrián tiene 2 amigos, Lucho y Paula, ambos le aconsejan lo mejor para su relación, solo que cada uno tiene su forma de ser. Ambos son muy complicados, casi no tienen momentos alegres juntos, se hieren constantemente, no se toleran y carecen de muchas virtudes que el otro espera que tenga.

¿Serán capaces de aceptarse como son? ¿Se aman o simplemente es algo pasajero? ¿Seguirán juntos a pesar de todo? ¿Se acabó la llama del amor?

Teatro Auditorio Miraflores estrena la obra de comedia "Relación tóxica". | Fuente: Difusión

El elenco está conformado por Valquiria Huerta (“Al fondo hay sitio”), Gianfranco Mejía, Alexis Arteaga y Gabriela Pérez-León. La obra “Relación tóxica” estrenó el pasado miércoles 10 y continuará su temporada el 17 y 24 de este mes y el 1 de diciembre. Las funciones son a las 8:30 p.m. en el Teatro Auditorio Miraflores (Larco 1150, Miraflores).

EL DATO

Obra teatral: “Relación tóxica”

Fechas: 10, 17 y 24 de noviembre, y el 1 de diciembre.

Lugar: Teatro Auditorio Miraflores (Larco 1150, Miraflores).

Horario: 8:30 p.m.

Entradas: Yape (Gianfranco Mejia 987477358) Depósito BCP o BBVA: S/ 25. También se pueden adquirir a través de Joinnus desde este enlace.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.