La actriz Elva Alcandré Wesche murió este miércoles, según confirmó el Ministerio de Cultura. | Fuente: Twitter / Ministerio de Cultura

Elva Alcandré Wesche, primera actriz del teatro nacional, falleció este miércoles, según confirmó el Ministerio de Cultura a través de sus redes sociales, con un mensaje en el que lamentaban su deceso.

"Reconocida actriz nacional de teatro, cine y televisión, poseedora de una gran trayectoria que la hizo merecedora de múltiples reconocimientos": así recordó la institución a Elva Alcandré, en cuya carrera abarcó diferentes soportes.

La sociedad Inter Artis Perú también emitió un comunicado en redes sociales en el que dieron a conocer la muerte de la intérprete. "Nuestras condolencias a su familia y amigos. Nuevamente, la familia Inter Artis Perú pierde una connotada asociada", expresó.

En 2012, el Poder Ejecutivo le concedió una pensión de gracia a Elva Alcandré Wesche dada su trayectoria de más de 50 años en la que había ganado premios como Personalidad Meritoria de la Cultura, otorgado por el Instituto Nacional de Cultura, entre otros.

Una vida dedicada a la actuación



Elva Alcandré Wesche dio sus primeros pasos en la actuación en la Escuela Nacional de Arte Escénico, donde durante los años 50 participó en el montaje de obras como "Los días felices", "Prohibido suicidarse en primavera" y "El médico a palos".

También participó en proyectos de radioteatro y cine, aunque en los últimas décadas resultaron memorables sus participaciones en producciones de la televisión como "Estos chikos de ahora", "Santa Rosa de Lima", "Valiente amor", entre otros.

Su carrera no estuvo exenta de logros: la Municipalidad Metropolitana de Lima le dio un diploma por su "extraordinario desempeño a sus 44 años de labor profesional como actriz", mientras que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le otorgó otro por su destacada actuación en la obra "Las parásitas".

