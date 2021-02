Temporada Alta 2021 presenta nuevas apuestas por hacer teatro en pandemia. Conversamos con tres directores sobre sus propuestas. | Fuente: Ivan Benet / CaboSanRoque / Andrés Silveira

"No hay una forma de hacer teatro", sentencia la directora Claudia Ramírez. Así como no hay una sola forma de hacer cine o danza o cualquier otro arte. Esta idea ha acompañado al mundo de las tablas durante el 2020 al ver las salas teatrales cerradas. La transformación, que ya se venía explorando, se dio principalmente en el mundo digital; pero también en la búsqueda de nuevos formatos y espacios para presentarse. Hasta el 27 de febrero, el festival Temporada Alta 2021 nos brinda la posibilidad de conocer las nuevas propuestas que se han creado alrededor del mundo.

"Ha sido una pequeña revolución a nivel teatral", comenta Ivan Benet que participa con el monólogo "Informe para una academia". "El teatro es una esponja que absorbe, ha sido capaz de absorber muchas disciplinas como la música, danza o el mundo audiovisual. Creíamos que no podía absorber el mundo de las redes sociales y sí es posible". apunta.

Laia Torrents, del combo artístico CaboSanRoque, recuerda previo a la pandemia había grupos que experimentaban con nuevos formatos. El contexto solo ayudó o impulsó el cambio. "Hay formatos que han venido para no irse. Ahora han tomado más visibilidad", señala para luego agregar que la pandemia nos hizo darnos cuenta de la experiencia comunitaria del teatro. Algo que se echa en falta.



Los tres están de acuerdo en un punto clave: la experiencia digital no sustituirá a la forma de vivir el teatro desde la época griega. Convivirá con los nuevos formatos y los que se inventarán en el futuro, aparecerán más espectáculos híbridos y se continuarán explorando nuevos territorios. Como dice Ramírez, directora de "Dos hemanas": "Una pandemia no destruye un concepto".

"DOS HERMANAS", MINISERIE TEATRAL

Mucho antes de enfrentarnos a los retos que implicaría la pandemia, las actrices Leonor Chavarría y Florencia Santángelo ya estaban investigando las posibilidades de los dispositivos tecnológicos para contar historias. En el 2018, estrenaron "Latencia" desde dos escenarios: uno en Montevideo y otro en Río de Janeiro. La transmisión en vivo, por Internet, servía para unir a ambas actrices y públicos en el otro punto.

El año pasado, durante la cuarentena, les propusieron volverla a llevar en el mundo digital. ¿Por qué forzar la situación?, pensaron. Mejor crear algo nuevo pensado desde la virtualidad. Así nace "Dos hermanas", una miniserie teatral de cuatro capítulos con una duración de 20 minutos cada uno, con guion de Anthony Fletcher, con una actriz en Montevideo y otra en Río de Janeiro.

"Nos rebelamos contra la imposibilidad de hacer teatro", cuenta la directora Claudia Ramírez cuyo proyecto se verá desde el 24 de febrero en Temporada Alta. "Le planteamos a Fletcher que escribiera un formato que no sabemos si existe o no [...] 'Latencia' nos dio el atrevimiento para... [llevarlo a cabo]. No queremos hacer cine, no estamos buscándolo. Estamos con un lenguaje para el que los académicos aún no tienen nombre", argumenta.

Dos hermanas -una en Uruguay, la otra en Brasil- se vuelven a conectar en tiempos de pandemia. Un día, un extraño irrumpe en el apartamento de una y lo primero que hará es llamar a su hermana. ¿Cómo podrá ayudarla desde tan lejos? Por supuesto, no le interesa llevarla al teatro presencial cuando se vuelva a la normalidad: "No sería un desafío".

ADAPTACIÓN: "INFORME PARA UNA ACADEMIA"

Como muchos, Ivan Benet pensaba que era una locura llevar el teatro a Zoom. Específicamente, el monólogo "Informe para una academia" que estrenó en el 2013. Tenía dudas, pero cuando releyó el texto -escrito por Franz Kafka en 1917- vio que tenía sentido que se llevara a cabo en este momento: "habla de la capacidad de adaptación del ser humano. Estando confinados y con los teatros cerrados dije 'este texto va a la raíz del asunto'".

El comedor de su casa se transformó en su nuevo escenario desde el cual da la bienvenida al público que se conecte para su presentación como parte de Temporada Alta. Ivan es Peter el Rojo, un simio humanizado que triunfa en el mundo del espectáculo. El personaje destaca lo que ha ganado y perdido en su proceso de humanización en un monólogo que nos hace reflexionar también sobre la libertad.



El actor y director español -que comparte este rol con Xavier Ricart- lo considera como "La metamorfosis" a la inversa. "Se puede leer desde muchas ópticas. La adaptación y superación de situaciones críticas -incluso tranformarse- que resuena con la pandemia mundial. También pone en entredicho el concepto de libertad humana. ¿Existe o es un engaño de los hombres?", se cuestiona Ivan Benet.

AUDIOGUÍAS: JUEGOS Y MISTERIOS SONOROS

Mientras otros se volcaban a las plataformas streaming como el nuevo escenario teatral, a ellos se les ocurrió un terreno del día a día: el supermercado. Durante el primer confinamiento en Barcelona, el único momento de salida era el de las compras. Así es como a CaboSanRoque -dúo barcelonés formado por la exingeniera industrial Laia Torrents y el exarquitecto Roger Aixut- optó que este sería su nuevo ambiente teatral.

"Para nosotros era una forma de desobediencia dentro de la legalidad al seguir haciendo teatro", comenta Torrents, una de las productoras de "Audioguías para un supermercado en tiempos de pandemia". Ella quería que el espectador tuviera la sensación de estar en el teatro. Además, resultaba el único lugar de socialización: "era el único espacio donde podíamos interactuar un poco".

CaboSanRoque -a camino entre la música experimental, las artes plásticas y las artes performativas- está acostumbrado a desarrollar sus propuestas más allá de los escenarios convencionales. "Llevamos años rompiendo la relación entre espacio escénico y público y cuál debe ser la relación. O qué es teatro y no. Siempre decimos que hacemos teatro expandido, nuestras obras van más allá de los límites estereotipados", indica la artista sonora.



Su propuesta para Temporada Alta 2021 se define como una experiencia sonora. El público escuchará la guía mientras va al mercado. Pero realizar las compras en la actualidad es muy diferente al 2019. Con la aparición de las mascarillas todo el mundo es sospechoso; ya sea de llevar el virus o algo peor. Nos encontramos con un relato clásico de misterio en estas circunstancias. "La desconfianza es gran generadora de ficciones igual que el miedo o los celos", apunta Laia Torrents.

La dupla ha adaptado el proyecto a cada país con el que se comparta, en relación a los hábitos de consumo de cada cual. La audiencia debe estar preparada para los juegos sonoros así como los flashback y flashforward. A prestar atención.

