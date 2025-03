Temporada Alta 2025 trae a Lima un espectáculo que fusiona danza sudafricana y western

El festival presenta el show dirigido por Jeremy Nedd. Fusiona la danza urbana sudafricana pantsula con el western. Se estrena el 14 y 15 de marzo en el Teatro NOS PUCP con bailarines de Impilo Mapantsula.

El 14 y 15 de marzo, el Teatro NOS PUCP de San Isidro será el escenario de un espectáculo único: How a Falling Star Lit Up the Purple Sky, dirigido por el coreógrafo Jeremy Nedd e interpretado por los artistas sudafricanos de Impilo Mapantsula, una compañía de danza de élite especializada en el estilo pantsula.

El pantsula es más que un baile: es un estilo de vida. Nacido en los townships de Sudáfrica, este género combina movimientos rápidos y enérgicos con una estética callejera y una actitud desafiante. A menudo se le asocia con el kwaito, un género musical que mezcla house, hip-hop y ritmos africanos, dando forma a una expresión cultural vibrante que ha trascendido fronteras.

Bajo la dirección de Jeremy Nedd, un coreógrafo estadounidense radicado en Suiza, esta obra reinterpreta el imaginario del western norteamericano, fusionándolo con la cosmovisión y la comunicación de la cultura sudafricana. A través del pantsula, la puesta en escena rompe con los arquetipos tradicionales y nos invita a cuestionar los espacios geográficos y simbólicos del Salvaje Oeste y el Sur global.

El espectáculo es dirigido por Jeremy Nedd y cuenta con bailarines de la compañía Impilo Mapantsula.Fuente: Picante

Una propuesta aclamada

Nedd y Impilo Mapantsula ya habían colaborado en The Ecstatic, un espectáculo que recibió excelentes críticas en Europa. Su innovador enfoque le valió a Nedd el Premio Suizo de las Artes Escénicas 2023. Ha trabajado en compañías de renombre como la Semperoper de Dresde y el Ballet de Basilea, y sus obras han sido presentadas en prestigiosos escenarios como Kaserne Basel, Münchner Kammerspiele y Arsenic – Centre d'Art Scénique Contemporain Lausanne.

Gracias al apoyo de la Embajada de Suiza en el Perú y la Fundación Pro Helvetia, How a Falling Star Lit Up the Purple Sky llega a la cartelera limeña como parte de Temporada Alta 2025. Una puesta en escena electrizante que promete sorprender al público con su energía, innovación y riqueza cultural.

Se presenta el 14 y 15 de marzo en el Teatro NOS PUCP, como parte del Festival Temporada Alta 2025.Fuente: Picante

How a Falling Star Lit Up the Purple Sky

Fecha: 14 y 15 de marzo, 8:00 p. m.

Lugar: Teatro NOS PUCP - Av. Camino Real 1037, San Isidro

Entradas en Joinnus.

