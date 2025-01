Temporada Alta celebra 10 años con una edición que reúne lo mejor del teatro y la danza

El festival Temporada Alta contará esta edición con 14 espectáculos de primer nivel, representaciones de siete países, talleres, conciertos y un ciclo de cine que celebra una década de creatividad escénica.

El 2025 marca una celebración especial para el Festival Internacional de Teatro y Danza Temporada Alta, que cumple una década consolidándose como un referente en la escena cultural. Bajo la dirección artística de la coreógrafa Karin Elmore, este festival ha permitido a los peruanos disfrutar de espectáculos de vanguardia que marcan tendencia en el teatro y la danza.

La décima edición de Temporada Alta se inaugura el 12 de febrero en el Teatro NOS con la obra Acqua Alta — Noir d’encre de la compañía francesa Adrien M & Claire B. Desde Francia también llegarán Star Show & Invasores, teatro de objetos de la compañía Bakélite, y Mascarades, un espectáculo de danza dirigido por la coreógrafa Betty Tchomanga.

Suiza estará presente con dos propuestas destacadas: Fantasía, una mezcla de danza y performance de Ruth Childs, y How a falling star lit up the purple sky, del coreógrafo Jeremy Nedd, quien llegará acompañado de nueve talentosos bailarines.

Por su parte, España aportará una diversa oferta que incluye la obra Las palabras de los otros, dirigida por Laia Alberch; la pieza experimental No sabemos nada del campo, de Clàudia Serrahima Urgell; y el espectáculo familiar de danza Cometa, concebido por Roser López Espinosa.

Desde Chile, la compañía La Puerta presentará la obra Subterráneo, una propuesta teatral de Benito Escobar bajo la dirección de Luis Ureta. Japón se suma con El árbol al revés (Sakasa no ki), una impactante pieza de danza creada e interpretada por Hisashi Watanabe, mientras que Italia deslumbrará con Infierno, una adaptación multidisciplinaria de la Divina Comedia de Dante Alighieri, presentada por la compañía Kinkaleri.

El talento peruano brillará con dos propuestas únicas: Los tres cantos del gallo, una obra dirigida por Ítalo Panfichi y Mónica Vergara, que combina danza, música y teatro para ofrecer una experiencia sensorial inolvidable; y Sombra de las Amazonías, creación del director Kay Zevallos Villegas, en coproducción con Francia.

Actividades complementarias

Además de los espectáculos principales, el festival ofrecerá talleres de danza y clases abiertas que abarcan desde marinera y huaylarsh hasta tango y caporales. Los conciertos también serán protagonistas, destacando la participación de Chancho con Piña (Perú), Shi Kyoyukai Band (Japón) y la cantautora francoperuana Christine Audat con su espectáculo Hamaca.

Un ciclo de cine dedicado al teatro y la danza, la presentación del libro Tensar el presente - Hilar el futuro y clases maestras completan la programación de esta edición de Temporada Alta, que promete ser una experiencia inolvidable. Las entradas están disponibles en Joinnus.

