Jennifer Hudson se llevó un premio Tony y entró al grupo EGOT | Fuente: AFP | Fotógrafo: Angela Weiss

Jennifer Hudson fue una de las ganadoras de los Tony Awards, premios que reconocen a lo mejor del teatro estadounidense, y cuya edición 75 se celebró el domingo 12 de junio. La actriz y cantante es la productora de “A Strange Loop”, obra que se llevó el premio a Mejor Musical.

Con esto Jennifer Hudson ingresó al exclusivo grupo EGOT, compuesto por ganadores del Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony, y que, tras la victoria de Hudson, es integrado por 17 personas. Algunos de estos artistas son Rita Moreno, John Legend, Mel Brooks, o Whoopi Goldberg, la primera mujer afroamericana en obtener el premio.

Los premios EGOT de Jennifer Hudson

En el 2006, Jennifer Hudson ganó el Oscar como mejor actriz de reparto, por su actuación en la película “Dreamgirls”. En el 2009, ganó su primer Grammy en la categoría Mejor Disco de Rhythm & Blues, por su disco homónimo, y en el 2017, el segundo, en la categoría Mejor Álbum de un Musical Teatral, por su participación en la obra “El color púrpura”.

El Emmy lo ganó en 2021, como productora ejecutiva de la animación en realidad virtual titulada “Baba Yaga”. “A Strange Loop”, el musical que le ha dado el Tony, estuvo nominado a once categorías, de las cuales ganó dos: Mejor Musical y Mejor Libreto de un Musical.

Ariana DeBose fue la anfitriona de los Tony 2022

Otra afroamericana que tuvo una gran noche fue Ariana DeBose, que fue elegida anfitriona de los Tony 2022, y que meses atrás se llevó el Oscar a mejor actriz de reparto por su actuación en “Westside Story”, de Steven Spielberg.

En su discurso a la audiencia, la actriz se mostró orgullosa de ser la anfitriona, ahora que las producciones teatrales están volviendo: “Estoy muy orgullosa de presentar los primeros premios Tony desde que Broadway recuperó su ritmo... Estoy muy orgullosa de que el teatro se esté volviendo más un reflejo de la comunidad que lo adora”.

Uno de los momentos más divertidos de la noche fue cuando Ariana DeBose interpretó una canción cómica sobre su labor como anfitriona, durante la cual terminó sentada en las piernas de Andrew Garfield, que solo atinó a abrazarla.

La película con más premios durante los Tony 2022 fue “The Lehman Trilogy”, de Stefano Massini y Ben Power, que se llevó nada menos que cinco premios de un total de ocho nominaciones.

