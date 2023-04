Natalia Ramírez, Julio César Herrera y Lorna Cepeda, de 'Yo soy Betty, la fea', se unen en la obra 'El diván rojo'

Natalia Ramírez, Julio César Herrera y Lorna Cepeda | Fuente: Difusión

De 'Yo soy Betty, la fea', la actriz Natalia Ramírez y el actor Julio César Herrera —que encarnaban a Marcela Valencia y Freddy Contreras, respectivamente— siempre recordarán cómo es que la telenovela creada por Fernando Gaitán les cambió la vida. Desde entonces, el nombre del guionista y dramaturgo ha estado presente en sus vidas, incluso hasta nuestros días, cuando les toca visitar el Perú (en Trujillo este 14 de abril en el Teatro Upao, y en Lima, el 15, en el Teatro Canout) para poner en escena 'El diván rojo', obra de teatro escrita por el colombiano.

Gracias a Gaitán, reconoció Ramírez en entrevista con RPP Noticias, pudo "internacionalizar" su carrera y desarrollarse como actriz. "Él escribía grandes bloques de textos y grandes escenas de muchos minutos de duración, que para uno como actor es un deleite. Aprenderse un texto de Gaitán vale la pena", sostuvo. Y Herrera, por su parte, recordó que su primera experiencia como actor de televisión fue en "La fuerza del poder", una serie escrita por el guionista que falleció en enero de 2019.

"Luego llegó 'Yo soy Betty, la fea', que fue un maravilloso accidente, porque yo iba a participar en otra telenovela, pero el jefe de casting me dijo: 'No, no, no, hágale acá, parece que está buena'", contó quien daba vida al divertido mensajero de Ecomoda.

'Yo soy Betty, la fea' y 'El diván rojo', similitudes

Con la llegada de 'Yo soy Betty, la fea' al streaming (primero a Netflix y, actualmente, disponible en Amazon), el éxito de la sintonía que tuvo cuando salió a la luz se replicó. Pegó muy bien la telenovela en las plataformas, tanto que en Prime Video sigue ocupando los primeros diez lugares de los títulos más vistos. "Ha trascendido a otras generaciones", afirmó Natalia Ramírez. "Hay dos batallones importantes en el mundo", sugirió Julio César Herrera en alusión a los grupos de fans que hoy proliferan en las redes sociales, "las de K-Pop y las Betty adictas".

Aunque a la telenovela no le faltaron opiniones críticas por algunos episodios de dudosa comicidad, a estas alturas parece incancelable. "Cancelar algo no significa que no pase", defendió la actriz. "Cuando enciendes un televisor o vas a un teatro, vas porque no te fijas de lo que pasa en la calle, y cuando te lo restriegan y te lo muestran, entonces te indignas. Cuando se hace todo esto, el mismo Fernando [Gaitán], todos, estamos diciendo: 'Miren esto, esto no es lo que hay que hacer'", acotó su compañero.





Como en aquella ficción, Fernando Gaitán también busco evidenciar un problema latente en 'El diván rojo', que en esta ocasión está protagonizada por Herrera y Lorna Cepeda (la recordada 'Peliteñida' de 'Yo soy Betty, la fea') y producida por Ramírez. En la versión original, un hombre mujeriego acude a una sexóloga para resolver su problema donjuanesco, pero en la que se montará este año los papeles han cambiado: ahora es una mujer la que acude a un psicólogo para examinar su gusto desmedido por los hombres.

"El director [Víctor Quesada] nos hace una propuesta indecente", contó el protagonista, "nos dijo: 'vamos en pleno siglo XXI, miren todo lo que ocurre con las mujeres hoy por hoy: ¿por qué una mujer no puede ser hombreriega y ser bien vista?' Entonces decidimos cambiar la vuelta y nos dio un giro impresionante. Además, hay que decirlo: las mujeres lo hacen mucho mejor que los hombres en materia de vamos a esconder cositas".

La pareja en el diván

Fueron los familiares de Fernando Gaitán quienes le encargaron a Natalia Ramírez adaptar 'El diván rojo' este año. "Mi responsabilidad es enorme con el legado de Fernando: lo respeté muchísimo, lo amo profundamente", señaló la productora, que reconoció haber visto esta obra más de cuatro veces en escena. Para ella, la pieza teatral es "una gran reflexión sobre la comunicación y el respeto" en pareja.

Detrás de su aspecto de comedia, así como lo hizo con "Yo soy Betty, la fea", Gaitán estaba hablando con su singular perspectiva sobre las relaciones sentimentales. "Es un llamado de atención a lo que sucede con nuestras parejas. Sobre cómo podemos estar muchos años con la misma persona sin caer en la monotonía desde la visión de Fernando", acotó Herrera, para quien esto se trata de "una terapia". "Te ahorras un billete yendo", sostuvo entre risas. Sus espectadores, sin duda, podrán dar fe de esto.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!