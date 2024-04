Aeropuerto de Chinchero: "todas las obras que maneja el Gobierno Central están fracasando", dijo gobernador del Cusco

Durante la sesión descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso realizada en el Cusco, el gobernador de la región, Werner Salcedo, expresó su descontento con los retrasos que presenta la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero y que amenazan con la paralización de la obra.

Salcedo exige que se cumpla con el plazo estipulado en el cronograma del contrato, donde señala que dicho proyecto estaría listo en el año 2025 y que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo todo el año pasado para sincerar la realidad administrativa del proyecto.

"El MTC ha tenido todo un año para darnos a conocer la realidad administrativa en la que este proyecto se manejaba, con intereses que no sé de dónde vienen, y que al final nos dan mes a mes algo más que conocer frente a que este proyecto no va a avanzar. En la seriedad que corresponde de un contrato de Estado a Estado, tiene que darnos a nosotros tranquilidad para decir que hay una obra concluida, porque todas las obras que maneja el Gobierno Central están fracasando", señaló.

Como se recuerda, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, declaró que existe un entrampamiento que retrasa los avances de esta obra. Dijo que el plazo proyectado ahora es marzo de 2026. Para fines de diciembre de 2023, solo se había avanzado 11% de las obras, lo cual debió haber estado en 20%, según indicó el titular de la cartera.

Asimismo, el gobernador se refirió a la exministra Paola Lazarte, indicando que en el mes de enero les dio a conocer que en junio de este año se culminaría con el movimiento de tierras, pero que a la par tenían que darse los expedientes técnicos, que estarían listos en el mes de julio. Sin embargo, esto no ha sido así.

"Hasta hoy, no tenemos autorización para tener electricidad en el aeropuerto. No tenemos autorización para saber qué agua vamos a consumir en el aeropuerto. Se demoran entre 7, 8, 9 meses en darnos una autorización. Teníamos que tener los equipos aéreos de monitoreo ya con contrato, tendríamos que saber quién es la empresa que iba a administrar o por lo menos la propuesta clara. Y poco a poco nos van diciendo que el expediente técnico se culmina en setiembre, en octubre... Nos enteramos en octubre que hay conflictos para la adquisición de los equipos, que la empresa ejecutora tiene un déficit de $ 10 millones, y luego que ya no son 10, sino $ 40 millones. Ahora, para marzo, ¿cuál es la historia que nos van a traer?", señaló Salcedo con notable molestia.

Finalizó argumentando que, si no tienen la capacidad de resolver en un año y tres mesesestos problemas, permitan al Gobierno Regional del Cusco ejecutar la obra y brindarles los recursos, ya que calificó de "insana la forma de administrar" este asunto.