Más seguridad

El proyecto normativo propone que las empresas ofrezcan a los usuarios la activación del servicio de notificaciones sobre las operaciones realizadas con sus tarjetas; además de una serie de medidas de seguridad para el procesamiento y aprobación de las transacciones realizadas, sea mediante el chip de las tarjetas u otros mecanismos.

Asimismo, se reconocen nuevos supuestos de responsabilidad de las entidades financieras sobre operaciones no reconocidas: en los casos de operaciones no solicitadas por el titular; cuando no se cumplen con los requerimientos de autenticación del cliente; cuando se realizan operaciones posteriores al bloqueo de la línea, cancelación o expiración de la tarjeta de crédito; entre otras.