Petroperú cambió de presidente cada cinco meses, en promedio, desde 2021

En apenas cuatro años, Petroperú ha tenido nueve presidentes del directorio. Desde julio del 2021, la empresa petrolera ha cambiado de titular cada cinco meses en promedio, reflejando la inestabilidad en su conducción. El más reciente, Fidel Moreno Rodríguez, asumió el cargo el 16 de octubre, en reemplazo de Alejandro Narváez.

La Junta General de Accionistas dispuso el cese de funciones de Alejandro Narváez, quien asumió la presidencia del directorio en noviembre del 2024, como “una medida destinada a fortalecer la gobernanza, optimizar su eficiencia operativa y garantizar su sostenibilidad económica, sin comprometer mayores recursos públicos”.

Además, precisó que Moreno Rodríguez asume temporalmente la presidencia de Petroperú, que en los últimos meses no atraviesa por una buena situación financiera.

La rotación constante en el directorio de Petroperú

Desde julio de 2021, nueve funcionarios han pasado por la presidencia del directorio de la petrolera estatal. En promedio, cada gestión ha durado poco más de cinco meses, un reflejo de la inestabilidad institucional que ha marcado a la empresa y que ha dificultado la continuidad de sus planes financieros y operativos.

Eduardo Guevara Dodds

Asumió en abril de 2020 y permaneció hasta setiembre de 2021.

Duración aproximada: 17 meses



Mario Contreras Ibárcena

Asumió en setiembre de 2021 y se mantuvo hasta marzo de 2022.

Duración aproximada: 6 meses

Humberto Campodónico

Inició funciones en abril de 2022 y permaneció hasta enero de 2023.

Duración aproximada: 9 meses

Carlos Edgar Vives Suárez

Asumió en enero de 2023 y dejó el cargo en abril de 2023.

Duración aproximada: 3 meses

Pedro Chira Fernández

Inició su gestión en abril de 2023 y se mantuvo hasta febrero de 2024.

Duración aproximada: 10 meses

Carlos Linares

Asumió en marzo de 2024 y permaneció hasta junio de 2024.

Duración aproximada: 3 meses

Oliver Stark Preuss

Inició funciones en junio de 2024 y renunció en setiembre de 2024.

Duración aproximada: 3 meses

Alejandro Narváez

Asumió en noviembre de 2024 y permaneció hasta octubre de 2025.

Duración aproximada: 11 meses

Fidel Moreno Rodríguez

Inició funciones en octubre de 2025.

Duración: gestión en curso

¿Quiénes conforman la Junta de Accionistas de Petroperú?

La organización, dirección y administración de Petroperú están a cargo de la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General, de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 43 y el Estatuto de Petroperú.

El Estado Peruano, es el único accionista, y está representado en la Junta General de Accionistas por cinco integrantes:

Ministro de Energía y Minas: presidente de la Junta.

Ministro de Economía y Finanzas: integrante de la Junta.

Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas: integrante de la Junta.

Viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas: integrante de la Junta.

Viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas: integrante de la Junta.

Cada integrante de la Junta General de Accionistas representa el 20% del total de las acciones suscritas y pagadas.