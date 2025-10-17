Cambios en Petroperú: Alejandro Narváez es removido del directorio y Fidel Moreno asume el cargo

Petroperú S.A. ha comunicado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) un Hecho de Importancia confirmando significativos movimientos en su Directorio. Los acuerdos fueron adoptados en la Junta General de Accionistas en Sesión Universal realizada el día anterior, 16 de octubre de 2025.

El cambio principal se centra en la salida del hasta entonces Presidente del Directorio, Alejandro Narváez Liceras. Según la comunicación oficial, se dispuso su remoción con efecto inmediato.

La empresa informó que los acuerdos determinaron: "Remover al señor Alejandro Narváez Liceras como miembro del Directorio y Presidente del Directorio de Petróleos del Perú - Petroperú S.A., a partir del 16 de octubre del 2025".

Narváez Liceras, quien había iniciado sus funciones el 8 de noviembre de 2024, fue clasificado en el documento como un Director Independiente.

Designación de Fidel Augusto Moreno Rodríguez

Tras la remoción, la Junta nombró a un nuevo titular para la presidencia. El señor Fidel Augusto Moreno Rodríguez fue designado para asumir el cargo de Presidente del Directorio.

La designación de Moreno Rodríguez se concretó a partir del 16 de octubre de 2025. El documento señala que: "Designar a partir del 16 de octubre del 2025 al señor Fidel Augusto Moreno Rodríguez, como Presidente del Directorio de Petróleos del Perú - Petroperú S.A.". A diferencia de su predecesor, el señor Moreno Rodríguez está clasificado como Director No Independiente (NO).

Es importante destacar que Moreno Rodríguez ya formaba parte del Directorio, habiendo ocupado el cargo de Vicepresidente del Directorio desde el 22 de noviembre de 2024. Con este nuevo nombramiento, su cargo anterior se actualiza: "Se actualiza el cargo del señor Fidel Moreno Rodríguez al ser designado Presidente del Directorio de Petróleos del Perú - Petroperú S.A.".

La comunicación oficial del Hecho de Importancia fue firmada cordialmente el viernes 17 de octubre de 2025 por Enrique Manuel Salgado Ponce de Leon, Representante Bursátil de Petroperú S.A..

Otros miembros del Directorio mencionados en la comunicación incluyen a José Luis Carlos Balta Chirinos (Director), Luis Alberto Camino Quinde (Director Representante Suplente de los Trabajadores), Néstor Reynaldo Herrera Guerrero (Director Representante de los Trabajadores), David Quispe Figueroa (Director) y Cesar Augusto Rodríguez Villanueva (Director).

Perfil profesional del nuevo presidente de Petroperú

Fidel Augusto Moreno Rodríguez es un profesional con experiencia en gestión gerencial en los sectores público y privado. Se desempeñaba como Secretario General del Ministerio de Energía y Minas y fue designado Director No Independiente de Petroperú en noviembre de 2024. Es Ingeniero Industrial por la UNI, con un Máster en Administración de Negocios y estudios doctorales en el programa conjunto ESAN–ESADE, además de especializarse en Dispute Boards en la Cámara de Comercio de Lima. Su formación académica respalda su trayectoria en la dirección de entidades estratégicas del país. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos de liderazgo en sectores como energía, minería, saneamiento y construcción. Ha sido Gerente General del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Gerente General de EMAPA Huaral, y ocupó diversos puestos ejecutivos en SEDAPAL, Cementos Pacasmayo, y PEVOEX Contratistas S.A.C., destacando por su capacidad de gestión y amplia experiencia en administración pública y empresarial.