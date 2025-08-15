Últimas Noticias
¡Pisco blanquiazul! Alianza Lima revela la fecha de lanzamiento y amplía su portafolio de productos

Alianza Lima fortalece su negocio con productos exclusivos para hinchas
Alianza Lima fortalece su negocio con productos exclusivos para hinchas | Fuente: Composición de RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Alianza Lima amplía su portafolio comercial más allá del fútbol: lanzará su propio pisco en dos semanas, sumándose a productos como ropa, joyería y artículos para el hogar. La estrategia busca fortalecer el vínculo con los hinchas y diversificar ingresos, donde retail y licencias representan el 65 % del total.

Diego Montoya, gerente comercial del Club Alianza Lima, se presentó en Economía Para Todos por RPP y anunció que el club está próximo a lanzar su propio pisco, una iniciativa que se suma a la variada oferta de productos que buscan fortalecer el vínculo con sus hinchas y diversificar sus fuentes de ingreso.

Según Montoya, el nuevo pisco, desarrollado bajo la unidad de negocio de "retail y licencias", estaría en el mercado en aproximadamente "dos semanas".

Este lanzamiento subraya la estrategia del club de "generar un montón de valor a través de las licencias", que ya incluyen artículos diversos como joyería, tazas, decorativos para el hogar y ropa interior.

La venta de estos productos se realiza tanto a través de un e-commerce, que ha tenido "bastante bien" éxito, como en tiendas físicas, incluyendo una ubicada dentro del estadio y otra en el Mall Santa Anita.

Montoya destacó que esta unidad de negocio es una parte significativa de la "torta" de ingresos del club, controlando aproximadamente el 65 % de los mismos.

La visión de Alianza Lima es que la experiencia de ser hincha es un "espectáculo deportivo" que va más allá de los 90 minutos de un partido, fomentando un vínculo más cercano y constante con su afición.

