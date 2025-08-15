¿Un museo en 'Matute'? Alianza Lima celebrará sus 125 años con imponente construcción: las novedades

El Club Alianza Lima se encuentra en el desarrollo de un museo propio, cuya intención es que esté ubicado "dentro de Matute", el estadio Alejandro Villanueva. Así lo dio a conocer Diego Montoya, gerente Comercial del Club Alianza Lima, en una entrevista con Economía Para Todos por RPP, quien enfatizó que esta iniciativa busca contar la rica historia del club que el próximo año celebrará sus 125 años.

El museo forma parte de una estrategia más amplia para "generar ingresos en los días que no haya fútbol" y consolidar la visión de Alianza Lima como un "espectáculo deportivo" completo. "La idea es poder desarrollar un museo que es lo que estamos buscando, Museo de Alianza Lima", afirmó Montoya.

Este proyecto se complementará con el ya existente "Tour por Matute", un recorrido guiado por las instalaciones del estadio que está siendo actualizado para incluir experiencias inmersivas, como la realidad virtual para simular la salida de los jugadores. La visión es que el tour culmine en el museo, ofreciendo así "toda esa experiencia" al visitante.

Adicionalmente, el club está colaborando con la Municipalidad de La Victoria y el Alcalde de Lima en la creación de la "Alameda Blanquiazul", ubicada en la calle San Cristóbal, justo a la salida del estadio.

Se espera que esta alameda esté "totalmente operativa" en aproximadamente un año y su diseño busca emular el estilo de "Caminito de Boca", con el objetivo de "traer a turistas que les vienen a conocer del fútbol peruano".

Para financiar este "superinnovador" y "superatractivo" museo, el club se encuentra en la búsqueda de fondos y en conversaciones con "algunas marcas que se quieren sumar a este desarrollo".

Montoya recalcó que todas estas iniciativas apuntan a un objetivo claro: "hacer de Alianza Lima algo mucho más grande".