Mano Menezes reveló el motivo de la llegada de Erick Noriega y otros fichajes a Gremio

Mano Menezes entrenador de Gremio de Porto Alegre.
Mano Menezes entrenador de Gremio de Porto Alegre. | Fuente: Gremio - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Erick Noriega será uno de los nuevos refuerzos de Gremio, que es dirigido por el experimentado DT Mano Menezes.

Mano Menezes, entrenador de Gremio, analizó la victoria de su equipo por 3-1 ante Atlético Mineiro, en la última fecha del Brasileirao, aunque también se dio tiempo para referirse a los próximos fichajes que anunciará el club de Inter de Porto Alegre. Entre ellos figura Erick Noriega.

Noriega, de 23 años, destacó este año con Alianza Lima en la Copa Libertadores y Sudamericana. Es más, fue uno de los mejores jugadores blanquiazules en la eliminatoria ante Gremio.

Mano Menezes en conferencia de prensa indicó que "comprendimos que necesitábamos fichar jugadores, y que esto era importante en este momento. Llevamos meses trabajando para fichar jugadores, pero no es fácil, ¿verdad? Verás, cuando analizas el mercado y te gusta un jugador, ganan rápidamente 15 millones de euros, ¿verdad?", dijo en el inicio.

Además, el exentrenador de la Selección de Brasil admitió que han buscado refuerzos con salarios no tan elevados. "En el mercado brasileño, en general, no hay 15 millones de euros para ganar, salvo raras excepciones en los clubes. Así que tenemos que buscar otras alternativas, ser creativos, encontrar al jugador que tenga las características que buscamos, ¿verdad?".

"Algunos que quieran ver, lo cual es importante, ¿verdad? Y todo está encajando. La afición empieza a ver que el trabajo no son solo palabras, que realmente estamos avanzando en la dirección de lo que decimos, para que nuestras palabras ganen más confianza y credibilidad", culminó.

La palabras de Erick Noriega por oferta de Gremio

Erick Noriega se despidió de los hinchas y recibió el cariño de sus compañeros ante su inminente partida a Gremio de Brasil.

“Si bien es cierto que es real lo de la oferta, en estos días se está tomando la decisión. Yo estoy bastante feliz por la oportunidad. Son oportunidades que se presentan una vez y no muchas veces en la vida. Si se tiene que dar, se va a dar”, señaló.

“Seguro más adelante voy a volver a Alianza y, si me puedo retirar en Alianza, sería lindo. Mi familia también estaría contenta. Si tiene que ser así, así va a ser”, expresó Noriega.

Erick Noriega seguirá su carrera en Brasil

Erick Noriega, quien en abril pasado extendió su contrato hasta el 2028 con Alianza Lima, seguirá su carrera en el Brasileirao. RPP pudo conocer que el cuadro de La Victoria y Gremio llegaron a un acuerdo para que el volante peruano siga su carrera en el Tricolor.

Según se supo, Gremio pagará una cifra cercana a los 2 millones de dólares por el 80% de los derechos de Noriega. El porcentaje restante lo conservará Alianza Lima. Tras alcanzar el acuerdo, la firma oficial del también integrante de la Selección Peruana con su nuevo club se dará en los próximos días y el viaje a Brasil.

Mano Menezes Erick Noriega Gremio Alianza Lima

