Apagón masivo en Chile deja a millones sin luz y colapsa el transporte: esta es la situación actual del país

Un apagón generalizado dejó sin suministro eléctrico a gran parte de Chile, afectando el funcionamiento del transporte público, comercios y servicios esenciales. Raúl Agurto, editor de Televisión Nacional de Chile y Radio ADN, conversó con Economía Para Todos por RPP y contó cuál es la magnitud del problema:

"Chile es un país bastante largo, cuenta con un sistema interconectado que provee de electricidad a gran parte del territorio a través de la misma red. Este blackout generalizado ha dejado sin suministro a millones de personas", sostuvo.

La falla, cuyo origen aún no ha sido determinado con exactitud, ha generado caos en las principales ciudades del país, como Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Concepción.

Áreas afectadas con el corte de luz en Chile

El transporte ha sido una de las áreas más afectadas por el apagón en Chile. La suspensión total del metro en Santiago y otras ciudades ha generado un colapso en el sistema de buses, que no ha dado abasto para suplir la demanda. Además, la falta de semaforización ha complicado el tráfico, con solo algunas señales operando con energía solar.

Frente a esta crisis, el gobierno ha instalado un comité de emergencia en el Servicio Nacional de Prevención de Desastres (CENAP). La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha encabezado las reuniones, y no se descarta la implementación de un estado de excepción o toque de queda.

"Se espera un pronunciamiento en los próximos minutos porque no se descarta que esta noche se decrete algún tipo de estado de excepción o incluso el toque de queda, considerando que no hay alumbrado eléctrico en las calles. No hay suministro tampoco en las viviendas", contó Raúl Agurto.

El apagón ha afectado a más de 8 millones de personas en un rango que va desde la región de Tarapacá hasta la región de Los Lagos, dejando exentas solo algunas zonas como Arica y Parinacota.

Los hospitales han podido continuar operando debido al uso de generadores eléctricos, pero la mayor preocupación recae en las personas electrodependientes, para quienes las empresas distribuidoras de energía han comenzado a proveer equipos de emergencia.

Posibles explicaciones al apagón

El presidente Gabriel Boric ha sobrevolado la capital junto con la policía para evaluar la situación y las fuerzas de seguridad han desplegado buses adicionales para facilitar el traslado de la población.

"Las distancias son largas y, con el metro suspendido, muchas personas han tenido que caminar largas horas para llegar a sus casas", relató Agurto.

Aunque se había considerado la posibilidad de un atentado contra la red eléctrica, las autoridades negaron esa hipótesis y explican que se trata de una falla en una subestación del norte del país, posiblemente originada por un incendio.

Apagón masivo en Chile deja a millones sin luz y colapsa el transporte: esta es la situación actual del país | Fuente: RPP