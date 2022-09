Solo 7 000 agencias quedaron activas tras dos años de pandemia. | Fuente: Andina

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante el año 2022 han llegado más de millón y medio de turistas extranjeros a visitar el país; sin embargo, todavía no se alcanzan cifras prepandemia.

Solo el 2019 se calculó el ingreso de al menos 4 millones de personas de otros países: sin embargo, la recuperación a de esta cifra es todavía lejana y ahora porque el atractivo del Perú como destino turístico está mellado con la crisis política y la inseguridad ciudadana.

“La falta de seguridad, la situación actual política, incluso hay países que no recomiendan venir al Perú y la burocracia que genera problemas como el ingreso al Machu Picchu", opinó Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana (APAVIT).

Un solo visitante extranjero puede gastar por encima de los US$ 150 y promueve la reactivación de agencias de viaje, hoteles, restaurantes, y afines; por ello, el vocero explicó la importancia de fomentar el turismo receptivo.

Precios de los vuelos también se elevaron



Pero no son los únicos turistas a quienes se debe poner atención, queda el viajero local que busca rutas fuera del Perú y para ello contrata en las agencias de viajes un paquete turístico, ellos también se enfrentan al problema de un incremento de hasta 150 % en los pasajes aéreos.

"Los precios están demasiado altos, cómo un precio a Europa puede valer US$ 2000 en clase económica, a Santiago US$ 800, hay que tener conciencia, a Brasil cuesta US$ 1500, no sé si han querido recuperar lo que perdieron en pandemia, no sé, pero vemos que hay varias empresas low cost que están entrando y eso es positivo porque la competencia es buena", consideró Acosta.

Después de dos años de pandemia, solo quedaron habilitadas 7 000 agencias de viaje, alrededor de 3 000 cerraron y hay otro número desconocido de negocios que funcionan de forma virtual.