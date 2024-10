¿Lula da Silva, presidente de Brasil, canceló su asistencia a APEC 2024? Esto respondió el premier Adrianzén

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Según informó Reuters, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, canceló su viaje a la cumbre de APEC 2024, el foro internacional que agrupará a varias economías los días 14 y 15 de noviembre en Lima; por lo que RPP consultó al premier Gustavo Adrianzén sobre el tema.

"Me coge de sorpresa. Me hubiese gustado tener las fuentes para poderlo confirmar o negar. Estuve en las actividades temprano y no tuve ocasión de escucharlo", dijo al iniciar.

"Decir únicamente que Brasil no forma parte de APEC. Teníamos al presidente Lula como invitado APEC y tendría que conversar con el Canciller para que me confirme o no lo que se afirma. Estoy hace una hora aquí y no tuve la oportunidad de confirmarlo, pero lo haremos ahora mismo", agregó.

¿Por qué se dice que Lula da Silva no llegará al Foro APEC?

Reuters mencionó que un asesor presidencial anónimo les informó que Lula decidió no asistir al Foro APEC 2024 para centrarse en la cumbre del G20, evento que se realizará días después.

De igual manera, se menciona que Lula ha cancelado viajes anteriormente, ya que sufrió una lesión en la cabeza este mes.

¿Quiénes son las figuras que asistirán en APEC 2024?

Carlos Vásquez Corrales, Presidente de las Reuniones de Altos Funcionarios de APEC, se presentó en Economía para Todos por RPP e informó que ya hay varias economías que confirmaron su presencia en el evento.

"Tenemos 18 de las 21 economías. Tenemos información reciente de que hay una economía más que va a participar. Hasta ahora, está pendiente la respuesta de México. Sin duda participará, pero no sabemos a qué nivel", sostuvo para RPP.

En el caso de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, indicó que "por los indicios y señales que hemos recibido, hay un 95 % de probabilidades de que el presidente Biden participe en la Cumbre APEC".