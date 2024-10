"En contra de su país": ministro del Ambiente dice que "hay motivaciones políticas" en llamado a paralizar durante APEC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Juan Carlos Castro: "Aquel que se oponga a un evento como APEC está en contra de su país"

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, lamentó la existencia de grupos políticos que aprovechen el desarrollo del APEC para "hacer quedar mal al país" con paros y manifestaciones. | Fuente: RPP

El titular del Ministerio del Ambiente, Juan Carlos Castro, aseguró este miércoles "que está en contra de su país" aquella persona que participe con manifestaciones y paros en Lima el 13, 14 y 15 de noviembre durante la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el ministro señaló que existen "motivaciones políticas" detrás de las anunciadas manifestaciones en las próximas semanas contra un "evento importantísimo que nos pone en la mira del mundo".

"Todo aquel que se oponga a un evento como APEC, que se oponga a poner en la palestra al Perú, que quiera hacer un paro para opacar es alguien que está en contra de su país. Yo no entiendo, no podría caer en mi cabeza oponerme a un evento donde voy a mostrar a mi país, donde voy a tener inversiones. Simplemente no quiere a su país", dijo.

Juan Carlos Castro consideró que tiene muchas definiciones e interpretaciones el término "traidor a la patria", utilizado por el vocero del Despacho Presidencial para referirse a participantes en manifestaciones durante el APEC. Sin embargo, coincidió que hay una presión contra el país como lo dijo Fredy Hinojosa.

"Todo grupo, todo grupo político que quiera oponerse a la APEC realmente, como lo ha dicho el vocero, está presionado a su país. ¿Qué términos podría decir con un grupo político que está usando la APEC para oponerse, para hacer quedar mal al país? Yo creo que los problemas se solucionan con el diálogo, con la conversación, podemos sentarnos, podemos discrepar de la gestión, podemos ver alternativas, pero decirnos, yo voy a decir mi paro porque quiero opacar la APEC, eso creo que no", comentó

El ministro del Ambiente lamentó la existencia de grupos políticos que aprovechen el desarrollo del APEC para "hacer quedar mal al país", a pesar de los esfuerzos del Gobierno de marcar una presencia, por ejemplo, en la Cumbre de Biodiversidad 2024: COP 16 que se desarrolla en Cali, Colombia.

"Los reclamos ya no son temas que empezaron los transportistas con temas de seguridad. Hoy están pidiendo muchas cosas que ya son muy políticos", expresó.

Caso Reinfo

El ministro Juan Carlos Castro aclaró que desde el punto de vista del Ejecutivo no se debería ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), sino aprobar una nueva ley que establece un proceso de formalización "con otra mirada distinta".

"Esta ley, así como como les comento, ha sido presentada en Consejo de Ministros anterior por el señor ministro de Energía y Minas, ha estado en consulta. Lo que se nos ha informado, y también el Ministerio del Ambiente ha hecho algunas propuestas a esa ley, es que están sistematizándolo y entiendo que esta semana o máximo la próxima semana el señor ministro de Energía y Minas debe ya estar presentando la ley formal al Congreso. Además, tiene el encargo de conversar con el Congreso de la República para ver cuáles van a ser las alternativas para esta propuesta que tiene el Congreso de ampliar el Reinfo", expresó.

Cumbre de Biodiversidad 2024: COP 16

De otro lado, el ministro del Ambiente destacó la participación del Perú en la Cumbre de Biodiversidad 2024: COP 16 donde se realizó una presentación pública de la estrategia nacional de biodiversidad.

"Esta estrategia tiene algo particular que no tiene ninguna estrategia presentada por los países. Hay un capítulo de nuestra estrategia dedicada a las comunidades indígenas, cómo ellas van a participar de esa conservación", precisó.



Para su implementación, el ministro Juan Carlos Castro afirmó que tras las negociaciones con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), se ha obtenido un financiamiento de cinco millones de dólares.



"Vamos a fortalecer proyectos con comunidades y piscinas justamente para conservar la biodiversidad y que de la biodiversidad se generen negocios, bionegocios, econegocios que les ayude también en sus economías locales. El otro es la restauración de los ecosistemas, ecosistemas de bosques, ecosistemas acuáticos que son hoy afectados por contaminación, por reforestación, etcétera. Resguardar nuestros recursos genéticos que son muy importantes (...) y que sirvan para la investigación científica para mejorar nuestros propios cultivos en el Perú y podamos seguir siendo un país potente en en cultivos, en exportaciones, etcétera", manifestó.