Choquehuanca criticó a los ministros por no preocuparse por la reactivación económica | Fuente: Andina

Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú, manifestó este viernes su rechazo a la decisión del gobierno de decretar feriado el próximo lunes 13 por el partido de la selección peruana. Sostuvo que la medida no es buena porque perjudica a la gente que vive del día a día.

"Este lunes es un día importante para los peruanos, pero seamos camiseta pensando en toda la población. El lunes la gente va a estar ausente, en sus casas ¿Las personas que viven del día a día qué va a pasar con ellos? no van a poder vender sus productos, aparte los grandes emporios, las fábricas. Se tiene que reactivar la economía, pero a pulso, con nuestro esfuerzo. El gobierno no nos ha dado nada en lo que se refiere a un incentivo o una herramienta de apoyo. Sin embargo, muy orondos los ministros salen a decir 'el lunes es feriado no laborable'", expresó Choquehuanca en RPP Noticias.

Choquehuanca, quien fuera ministra durante el gobierno de PPK, señaló que las autoridades deben entender que estamos saliendo de una pandemia. En ese sentido, indicó que los pequeños negocios son afectados por el feriado.

"Apoyamos a la selección peruana, pero también debemos entender que salimos de una pandemia, pero al margen de ello también vivimos una etapa inestable económica y política. Estamos saliendo de una situación que se generó en todo el mundo, pero hay países que han empezado a correr con su reactivación mientras nosotros vamos lentamente. Nosotros no estamos de acuerdo porque esto perjudica sobretodo a los pequeños negocios. En el sector público, los señores ministros ¿Van a pagar las horas extras? disculpen, pero yo no creo eso", explicó.

La presidenta de Pyme Perú evitó dar una cifra de pérdidas porque según explicó eso dependerá de los sectores afectados por la medida.

"Hay un sector de manufactura que es el más perjudicado. Tienen una programación semanal de rendimiento en cuanto al personal. En este momento no podría dar un porcentaje o cantidad de pérdidas porque eso dependerá de los sectores que más o menos se verían afectados", puntualizó.

Feriado generaría pérdidas al país según la Cámara de Comercio de Lima

El Poder Ejecutivo declaró feriado este 13 de junio, día del partido Perú vs. Australia, pero esto podría generar una pérdida de hasta S/ 1 500 millones, según advirtió la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en un comunicado.

El gremio calificó como innecesaria y perjudicial esta medida, teniendo en cuenta la actual crisis económica que se atraviesa en el país producto de los estragos causados por la pandemia. .

Desde la CCL precisaron que, decretar un feriado este lunes implicaría en promedio que 4.1 millones de trabajadores del sector privado y 1.6 millones del sector público detengan sus actividades.