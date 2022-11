Jeff Bezos es el fundador de Amazon. | Fuente: EFE

Esta semana se celebra el Black Friday 2022, el evento de descuentos que genera cuantiosas ventas a nivel mundial. Sin embargo, uno de los hombres más adinerados del mundo sugiere no excederse con las compras.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, señaló que con una posible recesión económica en el 2023, los consumidores deberían posponer grandes compras y mantener una reserva ante los riesgos.

"Es mejor ahorrar y no invertir dinero en este momento si no es fundamental (...) la economía no se ve muy bien en este momento", dijo el empresario a CNN.

Bezos sugiere no malgastar dinero en algunas compras pese a las ofertas, especialmente las de tecnología que tienen hasta 70% de descuento, que se pueden observar en esta temporada.

"Si usted está pensando en comprar un televisor con pantalla grande, piénselo mejor, conserve ese efectivo y espere a ver qué sucede. Lo mismo con un coche nuevo, o lo que sea. Únicamente reduzca los riesgos", agregó el multimillonario.

Sobre la posibilidad de una recesión, es decir, la caída del PBI durante seis meses consecutivos, el empresario señaló que "la economía no se ve muy bien en este momento".



Durante esa entrevista, Bezos también indicó que pretende donar el 8% de su riqueza de 124,000 millones de dólares durante su vida.