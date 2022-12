El Bono Alimentario se está cobrando desde noviembre. | Fuente: Andina

Más de 2 millones 15 mil beneficiarios del Bono Alimentario ya recibieron los S/ 270 en el primer mes de pago, informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Esto implica que un 47.4% de los beneficiarios en situación vulnerable, es decir, casi cinco de cada 10 personas ya recibieron el pago del subsidio.

Las regiones con mayor avance en el cobro son Lima (366,573 personas), Cajamarca (158,405 personas), Piura (153,362 personas), Cusco (117,389 personas) y San Martín (113,121 personas).

Con este avance, el director ejecutivo de Pensión 65, Hernán Pena, sostiene que para fin de año se espera que el 100 % de los beneficiarios hagan efectivo el cobro.

Pese a las expectativas de entregar el bono al 100% de beneficiarios a fin del 2022, Pena recordó que la población puede cobrar el subsidio hasta el próximo 30 de abril del 2023.

"Actualmente, se está entregando el Bono Alimentario a través de las cuatro modalidades de pago, tales como cuentas bancarias, carritos pagadores, billeteras digitales y en las ventanillas del Banco de la Nacion", agregó Pena.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

El Midis indica que las personas ya pueden ingresar a la web bonoalimentario.gob.pe para identificar si les corresponde recibir el bono. Solo necesitan ingresar al enlace, colocar su número de DNI y la fecha de emisión de su documento.

Otra opción es llamar a la línea gratuita 101, donde podrán consultar si son beneficiarios de lunes a sábado desde las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m. Esta línea no opera durante los feriados y días no laborables.