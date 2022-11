Estrategia para llegar a todos los beneficiarios del país: Cuadros explicó que el Midis y el Banco de la Nación han emprendido una campaña publicitaria no solo en sus agencias, sino también en los diversos medios de comunicación de provincias para llegar a los ciudadanos que no tienen conectividad y no pueden enterarse si son beneficiarios del subsidio. Indicó que, incluso, en algunas ciudades se perifonea a través de los mototaxis.