Cerca de mil empresarios están reunidos en Paracas para debatir por un plan de competitividad del país. | Fuente: IPAE

Con la consigna de luchar contra la corrupción y buscar el desarrollo de un Perú moderno se inauguró la edición 56 de la Conferencia Anual de Ejecutivos, CADE 2018, organizado por el IPAE una vez más desde la bahía de Paracas.

Con el tradicional corte de cinta, Gonzalo Aguirre, presidente de CADE, enumeró los tres ejes que guiarán las discusiones de los principales líderes empresariales este año.

"El primeor, la lucha contra la corrupción; en segundo, la sostenibilidad para que todos los actos que hagamos en nuestra empresa sean actos que impacten beneficiosamente en la sociedad; y tercero, y muy importante para generar crecimiento y desarrollo en el país, la competitividad", comentó.

En uno de los primeros paneles de esta CADE, el presidente de la Confiep, Roque Benavides, indicó que los empresarios están llamados a demostrar que son honestos y a implementar la autorregulación en sus empresas para no dejar espacio a corrupción.

"Esta pelea no va a pasar si es que nosotros no hacemos un esfuerzo. El compromiso, por supuesto, no es solamente de corto plazo, es de mediano y largo plazo. En ese marco, nosotros creemos firmemente en la autorregulación", dijo al auditorio.

El auditorio principal, que reunía a cerca de mil empresarios, también ovacionó la presentación del equipo de Fernando Cillóniz, gobernador regional de Ica, y destacaron su trabajo por el desarrollo de la región.

El encuentro de este año continuará el jueves 29 y el viernes 30 de noviembre y estarán participando también Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia y el propio presidente de la república, Martin Vizcarra, quien dará el discurso de cierre.