Presidente de Canatur reiteró que nuevo aeropuerto Jorge Chávez no debe iniciar operaciones en diciembre: "Corremos el riesgo de que en época alta todo vaya mal"

Según José Koechlin, los trabajos no deben darse de forma apresurada y consideró que marzo del próximo año es un tiempo prudente para completar todas las obras.

José Koechlin, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), enfatizó que el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez no debe operar desde el 18 de diciembre, porque consideró que deben afinarse ciertos detalles que no deben ser apresurados.

"Si no fluye bien, si no hay las conexiones viales para que uno entre y salga rápido, que no esté dos o tres horas esperando, si es que no tenemos un buen manejo de la situación, especialmente en diciembre, corremos el riesgo de que en la época alta todo vaya mal", comentó en el programa La rotativa del aire - edición noche de RPP.

Koechlin recalcó que el nuevo terminal aéreo debería iniciar sus funciones en marzo próximo, luego de todas las pruebas correspondientes. Según señaló, inaugurarlo en diciembre sería una mala decisión, pues se puede exponer a fallas.

"Démonos el tiempo que es hasta el 30 de marzo, en que ya pasó la época alta, para afinar el ascensor, las puertas y, cuando se abra, sea todo bien, no apurados ni ansiosos", comentó.

La Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) publicó un comunicado solicitando postergar la inauguración al 30 de marzo del 2025.

Esto porque los gremios asociados han expresado su preocupación ante la preparación del entorno y la seguridad de las rutas de acceso, por lo que consideran que todavía faltan aspectos a cubrir para garantizar que toda la operación esté alineada con los estándares internacionales de seguridad y eficiencia.