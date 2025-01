Cartera de proyectos cupríferos en el Perú asciende a US$ 40 mil millones, revela el Instituto de Ingenieros de Minas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cartera de proyectos de cobre en el país asciende a US$ 40 000 millones, afirmó el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Carlos Homar Lozano.



“El 75 % de la cartera de proyectos mineros del Perú es de cobre. La cartera de proyectos mineros bordea los US$ 54 000 millones, [de los cuales] US$ 40 000 millones son de cobre y US$ 12 000 millones son de oro”, dijo, agregando que la cartera de proyectos de exploración suma alrededor de US$ 400 millones.



Lozano indicó que, ante la competencia global de otras naciones en la producción de cobre, el país debería preocuparse por acelerar nuevos proyectos mineros, particularmente los de cobre.



“Ya este año con la proyección, la República del Congo nos estaría superando, el Perú pasaría al tercer lugar como mayor productor de cobre en el mundo. Ser el mejor en el mundo siempre cuesta y tenemos el potencial. [En el país] vemos un ligero decrecimiento en metales estratégicos, como el cobre y el oro, por una disminución de leyes en algunas mineras más importantes”, sostuvo.



El vocero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú refirió que la industria minera en el país no subsiste de los precios de los metales, sino de la producción, de controlar los costos y de la competitividad.



“Para que la producción cuprífera peruana no decaiga, se deben alentar ampliaciones como Toromocho, Chalcobamba y proyectos nuevos como Zafranal y Tía María que ya está a la vuelta de la esquina”, expresó.

En ese contexto, Lozano instó al empresariado privado a seguir apostando por invertir en el Perú.