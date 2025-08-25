Chevron obtiene luz verde en lotes de hidrocarburos frente a la costa norte: ¿Hay más empresas interesadas?

El Poder Ejecutivo aprobó la modificación de los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados en el Zócalo Continental. Esta decisión marca el ingreso de la empresa estadounidense Chevron, una de las mayores del mundo, como inversionista en el rubro energético de Perú, una noticia que impulsa las expectativas de aumentar las reservas de petróleo y gas natural en el país.

La incorporación de Chevron se alinea con lo anunciado en julio por el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, quien había informado sobre indicios de un nuevo yacimiento de petróleo y gas frente a las costas de La Libertad y Lambayeque, así como del interés de la gigante petrolera en participar en este proyecto exploratorio.

La empresa Anadarko, que ha sido responsable de la exploración en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63 desde 2017, anunció en 2024 la cesión del 35 % de su participación en los contratos de licencia a Chevron Peru Exploration Limited Sucursal Peruana. El directorio de Perupetro aprobó la modificación de los contratos de licencia, incorporando como nuevos socios a Chevron y Westlawn Peru SAC. Tras la revisión técnica y legal, se emitieron tres decretos supremos refrendados por la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra; el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo; y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

El presidente del directorio de Perupetro, Pedro Chira, valoró el ingreso de Chevron, señalando que "para el país es realmente muy importante en el sector petrolero tener nuevamente una compañía del nivel de Chevron y especialmente para explorar y potencialmente explotar los recursos que tendríamos frente a las costas de Trujillo y Chiclayo".

Interés de grandes empresas en otras zonas del Perú

Pedro Chira también reveló que Chevron y otras compañías grandes podrían tener interés en explorar frente a la franja costera de Áncash. "Creería que si tienen interés, ellos (Chevron) están evaluando esas opciones. Nosotros tenemos algunos lotes que estamos ofreciendo para evaluación técnica y posterior contrato de exploración, y estamos hablando al frente de la costa de Áncash, básicamente", indicó.

Chira agregó, sin adelantar negociaciones actuales, que "la expectativa es que no solo Chevron, sino también otras empresas grandes estarían evaluando esa opción frente a la costa, en aguas medianas y profundas".

Actualmente, la compañía francesa Total Energies tiene un convenio de evaluación técnica, ya en su segundo año, para reevaluar información de un área frente a la costa de Áncash, buscando recursos para un potencial contrato de exploración.

De confirmarse reservas petroleras en el mar del norte del Perú, el país podría producir más de 400,000 barriles diarios en plataformas similares a las existentes, lo que lo convertiría en superavitario, considerando que actualmente se consumen 290,000 barriles diarios.