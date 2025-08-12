Últimas Noticias
Ucayali y Talara: Empresa colombiana inicia estudios que abrirían paso a inversiones en hidrocarburos

Nuevos estudios buscan impulsar exploración sostenible de hidrocarburos en el país
Nuevos estudios buscan impulsar exploración sostenible de hidrocarburos en el país | Fuente: Perupetro
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Perupetro S.A. firmó dos nuevos Convenios de Evaluación Técnica con Andes Operating Company LLC para estudiar el potencial hidrocarburífero en las cuencas Ucayali y Talara. Los trabajos buscan identificar oportunidades de exploración.

Perupetro S.A. anunció la suscripción de dos nuevos Convenios de Evaluación Técnica (CET) con la empresa colombiana Andes Operating Company LLC. Estos acuerdos, firmados recientemente, tienen como finalidad principal realizar estudios integrales para evaluar el potencial hidrocarburífero en áreas estratégicas ubicadas en las cuencas Ucayali y Talara.

Los convenios permitirán el desarrollo de estudios geológicos y geofísicos en las áreas CVII y CVIII, respectivamente. El Área CVII se localiza en las provincias de Atalaya y Coronel Portillo, en la región de Ucayali, y su CET tendrá un periodo de vigencia de 24 meses. Por otro lado, el Área CVIII está situada en las provincias de Talara y Sullana (Piura) y Contralmirante Villar (Tumbes), pertenecientes a la Cuenca Talara, y su CET se extenderá por 18 meses. El objetivo es identificar las zonas de mayor interés prospectivo dentro de estas áreas.

Perupetro S.A. destacó que los estudios derivados de estos convenios contribuirán a ampliar el conocimiento del subsuelo, a identificar nuevas oportunidades de exploración y a enriquecer la base de datos técnica del país.

Además, en caso de obtenerse resultados favorables, la empresa Andes Operating Company LLC tendrá el derecho de primera opción para negociar futuros Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

Con estas nuevas suscripciones, Perupetro S.A. ya ha firmado seis CET en lo que va del 2025. Desde el año 2023 hasta la fecha, la entidad ha formalizado un total de 15 Convenios de Evaluación Técnica. Estas acciones están orientadas a incrementar el conocimiento geológico de las diversas cuencas sedimentarias del país para impulsar la actividad exploratoria y el aprovechamiento sostenible de los recursos de hidrocarburos que yacen en el subsuelo.


PERUPETRO hidrocarburos petróleo

