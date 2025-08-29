¡El fin de una era! Chuck E. Cheese le dice adiós al Perú luego de 10 años: ¿Cuándo será el último día de operación?

Después de más de 10 años siendo un punto de encuentro para la diversión familiar, Chuck E. Cheese Perú anuncia el cierre definitivo de todas sus sucursales a partir del próximo 31 de agosto. La noticia, compartida a través de sus redes sociales, marca el fin de una era para la popular cadena de entretenimiento infantil en el país.

Desde su llegada, Chuck E. Cheese se convirtió en un momento de disfrute y acompañó a miles de familias peruanas en sus celebraciones más especiales. La marca se consolidó como el lugar elegido por muchos para crear recuerdos inolvidables.

En su mensaje de despedida, el equipo de Chuck E. Cheese Perú expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible su operación durante esta década: a las familias peruanas, a su equipo humano, a los centros comerciales, aliados estratégicos y proveedores.

Aunque las puertas físicas se cerrarán, la empresa aseguró que la esencia de Chuck E. Cheese "seguirá viviendo en cada recuerdo, en cada foto y en cada niño que alguna vez disfrutó de un momento especial con nosotros".

Con todo el cariño de su equipo, Chuck E. Cheese Perú se despide, dejando tras de sí una década de juegos, pizzas y cumpleaños que quedarán en la memoria colectiva de muchas generaciones.