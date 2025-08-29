Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

¡El fin de una era! Chuck E. Cheese le dice adiós al Perú luego de 10 años: ¿Cuándo será el último día de operación?

Chuck E. Cheese anuncia el cierre definitivo de todas sus sucursales en Perú
Chuck E. Cheese anuncia el cierre definitivo de todas sus sucursales en Perú
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Tras más de una década en Perú, Chuck E. Cheese cierra sus puertas. La cadena de entretenimiento infantil agradeció a las familias y aliados que la acompañaron, dejando recuerdos de juegos, pizzas y cumpleaños en la memoria colectiva.

Después de más de 10 años siendo un punto de encuentro para la diversión familiar, Chuck E. Cheese Perú anuncia el cierre definitivo de todas sus sucursales a partir del próximo 31 de agosto. La noticia, compartida a través de sus redes sociales, marca el fin de una era para la popular cadena de entretenimiento infantil en el país.

Desde su llegada, Chuck E. Cheese se convirtió en un momento de disfrute y acompañó a miles de familias peruanas en sus celebraciones más especiales. La marca se consolidó como el lugar elegido por muchos para crear recuerdos inolvidables.

En su mensaje de despedida, el equipo de Chuck E. Cheese Perú expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible su operación durante esta década: a las familias peruanas, a su equipo humano, a los centros comerciales, aliados estratégicos y proveedores.

Aunque las puertas físicas se cerrarán, la empresa aseguró que la esencia de Chuck E. Cheese "seguirá viviendo en cada recuerdo, en cada foto y en cada niño que alguna vez disfrutó de un momento especial con nosotros". 

Con todo el cariño de su equipo, Chuck E. Cheese Perú se despide, dejando tras de sí una década de juegos, pizzas y cumpleaños que quedarán en la memoria colectiva de muchas generaciones.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Chuck E. Cheese entretenimiento mercado peruano

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA