Indecopi ordena el retiro de 3 millones de pastas dentales Colgate: ¿A qué se debe?

Retiran del mercado peruano más de 3 millones de pastas dentales Colgate
Retiran del mercado peruano más de 3 millones de pastas dentales Colgate | Fuente: Colgate
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Indecopi alertó sobre el retiro de más de 3 millones de unidades de la crema dental Colgate Total Clean Mint por posibles efectos adversos. Tras ello, Colgate suspendió su venta e inició un programa de cambio voluntario.

Una alerta fue emitida por el Indecopi: la empresa Colgate-Palmolive Perú S. A. inició el retiro del mercado peruano de 3,156,792 unidades de la crema dental Colgate Total Clean Mint. La medida se toma debido a que algunos consumidores podrían experimentar intolerancia al saborizante presente en el producto.

Según la información publicada por Indecopi, este defecto podría generar diversos efectos adversos en los usuarios, incluyendo irritación o hinchazón bucal, lesiones como aftas, llagas o ampollas, y dolor en la zona de la boca. Es importante señalar que, del total de unidades afectadas, más de 2,6 millones ya han sido adquiridas por los consumidores.

Ante esta situación, Colgate tomó varias acciones preventivas. La empresa suspendió la importación de la crema dental Colgate Total Clean Mint desde el 31 de julio de 2025. Adicionalmente, se ha dispuesto el cese de su comercialización y el recojo voluntario del producto de los puntos de venta.

Para los consumidores que hayan adquirido este producto, la empresa ha informado que pueden solicitar el cambio por un producto alternativo o cualquier otro de su portafolio. Para realizar consultas o solicitudes de cambio, los afectados pueden contactarse con la Línea de Atención al Consumidor de Colgate-Palmolive Perú a través de su sitio web o vía telefónica al 0801-136-36.


