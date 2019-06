El presidente del BCR señaló que si los nuevos congresistas despiertan la confianza de los inversionistas, podría haber un escenario mejor dentro de cuatro meses. | Fuente: ANDINA

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló hoy que un escenario de posibles elecciones parlamentarias no afectaría la ejecución de la inversión pública.

Según algunos constitucionalistas la crisis política entre el Gobierno y el Congreso se volvió más tensa luego que el presidente, Martín Vizcarra, plantease cuestión de confianza al Congreso, un mecanismo constitucional que le permitiría disolver el Parlamento.

El presidente del BCR sostuvo que siempre hay un periodo de incertidumbre mientras duran unas elecciones, lo cual sucede en todas partes.

“(La) inversión pública no veo porque se afecte, algo puede haber porque el Gabinete tendría que renunciar, pero no veo porque tenga que afectarse (…) ¿Cuánto afecta?, es difícil estimarlo, pero inversión pública no veo que pueda resentirse”, afirmó.

Expectativas

Durante el Encuentro Económico Regional de Cajamarca, Julio Velarde mencionó que durante cuatro meses se gobernaría por decreto, documento legal que tendría que emitir el Poder Ejecutivo.

“La incertidumbre se disiparía cuando haya nuevos congresistas, y ahí también se tendría que ver quiénes serían (los nuevos parlamentarios). Si los que entran despiertan la confianza de los inversionistas, podría haber un escenario mejor dentro de cuatro meses”, manifestó a la Agencia Andina.

El titular del BCR comentó que en cualquier elección, incluso las normales, como en el 2016, los periodos inmediatamente antes de las elecciones son de incertidumbre, "mientras no se sabe quién vaya a salir”.