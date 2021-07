Óscar Caipo, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas . | Fuente: RPP

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Óscar Caipo, consideró este miércoles que algunas partes del Mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo "dan algo de tranquilidad".



Sin embargo, Óscar Caipo sostuvo en RPP que el mensaje del Presidente de la República en el Congreso no tuvo señales sobre la necesidad de inversión privada que genere puestos de trabajo a largo plazo.



"Algunas partes del mensaje dan algo de tranquilidad, pero hay algunos mensajes contradictorios que no terminan de repasar y tener un discurso sobre la inversión privada y el manejo económico. No basta decir con que no habrá estatizaciones ni control de tipo de cambio, esas son condiciones necesarias pero no suficientes",dijo.



Óscar Caipo indicó que se necesita que el Gobierno de Pedro Castillo brinde "estabilidad, reglas claras y un marco promotor".



"Algunas de las cosas que se han mencionado pueden preocupar. Por ejemplo, hay algunos anuncios que dan a entender de que puede haber un tipo de control de precios. Cuando estamos hablando de márgenes de cuál debería ser la rentabilidad social y vamos a ver algunas empresas controladas por el Estado compitiendo en algunos mercados pudiera dar la impresión que estarían entrando en el control de precios", expresó.

Sector minero

En relación al "criterio de rentabilidad social" para proyectos mineros que anunció el presidente Pedro Castillo, Óscar Caipo indicó que es necesario entender qué significa "rentabilidad social", cuando el sector minero contribuye con el 40% de su utilidad en impuestos, regalías y otras tasas. Además, teniendo en cuenta que las grandes inversiones mineras si no encuentran condiciones adecuadas se van a otros países.

"Es muy importante entender cuál va a ser elimpacto de esa rentabilidad social sobre los niveles de rentabilidad que requiere un sector que es un muy extensivo en capital. Estamos hblando muchas vece de inversiones de miles de millones de dólares y que a su vez tiene riesgos. No necesariamente la exploración va a terminar en un proyecto productivo, entonces hay que tener en cuenta que competimos en un mercado global por esos capitales de inversión", aclaró.



Cambio de Constitución



Asimismo, Óscar Caipo afirmó que impulsar un cambio de Constitución Política no es oportuno cuando se busca reactivar rápidamente la economía tras 16 meses de pandemia y cinco años de inestabilidad política.

"Más allá de los anuncios que ha hecho el presidente Castillo de inversión pública, que de corto plazo en materia de empleos, necesitamos inversión privada, que genere puestos de trabajo de largo plazo para que sea un crecimiento sostenible y esas señales me parece que faltaron en ese mensaje", manifestó.



