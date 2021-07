El presidente de la República, Pedro Castillo. | Fuente: Andina

El nuevo Gobierno de Pedro Castillo iniciará un nuevo modelo de promoción de inversión de proyectos de minería o hidrocarburos en el Perú.

A través de su primer Mensaje a la Nación, Castillo indicó que se implementará el criterio de rentabilidad social.

"Implementaremos el criterio de rentabilidad social que es superior a la licencia social, esto signfica que todo proyecto debe contribuir a dinamizar economía local, regional y nacional, incrementar el ingreso nacional propiciando el ingreso de capitales, donde la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante y mejorar las condiciones y salarios", aseguró.

El nuevo jefe de Estado gregó que las empresas deberán generar mayor desarrollo para las poblaciones locales y cuidar el medio ambiente, por lo que si algunos de estos proyectos de inversión extranjera no generan rentabilidad social a las localidades no continuarán.

“Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, manifestó.

Asimismo, señaló que se promoverá la participación del Estado como socio o ejecutor mayoritario en los proyectos de minería "como lo hacen todos los países de la región".



Por otro lado, agregó que revisarán las condiciones económicas con grandes empresas pesqueras para la obtención de mayores ingresos tributarios para el país, y para que generen mayor valor agregado e industrialización de nuestros recursos naturales y marinos y empleo digno.