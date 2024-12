Corredor Miraflores - Barranco: INCOT responsabiliza a empresa metalmecánica AMENPROD por paralización de obra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo que hubiera significado una construcción que conecte a los vecinos de Miraflores y Barranco, terminó en una pesadilla.

La Municipalidad de Miraflores anunció la resolución del contrato con la empresa INCOT S.A.C. Contratistas Generales al no culminar el proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del Corredor Turístico Malecón de la Reserva”.

En respuesta a ello, la empresa INCOT responsabilizó a la empresa metalmecánica AMENPROD STELL S.A.C por la paralización de esta obra a través de un comunicado.

"En el contrato firmado entre ambas empresas se pactó que los pagos a AMENPROD se realizarían una vez que sus entregas fueran valorizadas, reconocidas y pagadas a INCOT por la Municipalidad de Miraflores. La obra fue iniciada en el plazo previsto en el contrato y durante su ejecución INCOT con buena fe y la intención exclusiva de garantizar que AMENPROD cumpla oportunamente con entregar la infraestructura metálica el 27 de septiembre del 2024, le pagó el 95% del costo de dicha estructura, conforme a la exigencia de AMENPROD (pago anticipado al cumplimiento de condiciones y plazos contractuales)", se puede leer al iniciar.

Posteriormente, INCOT informa que AMENPROD no ha cumplido con entregar la totalidad de la estructura metálica, según lo previsto en el contrato, y únicamente ha entregado lo que se encuentra a la vista en la bajada Armendáriz.

"A pesar de haber incurrido en incumplimiento evidente, AMENPROD exigió ilegalmente pagos adicionales no previstos contractualmente ni presupuestados en la obra, llegando incluso a amenazarnos con no fabricar ni entregar los módulos pendientes si no accedíamos a sus arbitrarias exigencias", agregó.

En este marco, dio a conocer que la empresa metalmecánica consumó sus amenazas y suspendió los trabajos acordados, por lo que INCOT no pudo cumplir con los compromisos firmados con la Municipalidad de Miraflores.

De esta manera, desligó al municipio de las responsabilidades ante la fallida ejecución, ya que los funcionarios "mostraron la mayor disposición para buscar una solución a esta situación", durante el proceso de construcción.

"INCOT desea expresar sus más profundas disculpas a los vecinos de Miraflores y a sus autoridades. Y, que iniciará todas las acciones legales que estén a su alcance frente a AMENPROD por el arbitrario incumplimiento descrito, que a su vez ha producido que incumplamos el contrato ante la Municipalidad de Miraflores", finalizó la empresa.

Municipalidad de Lima resuelve contrato del Corredor Turístico de Miraflores - Barranco

El viernes 6 de diciembre, la Municipalidad de Miraflores publicó un comunicado informando a los ciudadanos por qué se decidió resolver el contrato del Corredor Turístico que iba a unir a Miraflores y Barranco.

"Lamentablemente, problemas surgidos entre la empresa INCOT y sus propios subcontratistas impiden que la obra continúe adelante. Esta situación, de por sí, ya ha generado atrasos en procesos que perjudican el normal desarrollo de esta esperada obra que unirá ambos distritos", se puede leer al iniciar.

Luego, menciona que "al interrumpirse los trabajos, se ha dispuesto que se restituya de manera inmediata el flujo vehicular. Por ello, el acceso a la Bajada de Armendáriz será con dos carriles de bajada y uno de subida durante el día y la noche. El cierre total de las vías, durante los fines de semana, se suspenderá momentáneamente".

De igual manera, la municipalidad menciona que estuvieron cumpliendo con "sus obligaciones contractuales con INCOT. En esa misma medida, pidió a la referida empresa respetar todas las normativas ediles para lograr una ejecución impecable de esta megaobra única en el país, situación que no ocurrió".

Finalmente, anunció que interpondrán las demandas legales correspondientes y, apelando a la Ley N° 31589, que garantiza la reactivación de obras públicas, actuará en el más breve plazo y conforme a ley para culminar está importante obra, con el fin de no afectar a los vecinos y visitantes que llegan al distrito.