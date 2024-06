Economía Creación del sistema de pensión por consumo es "una irresponsabilidad fiscal", dice economista Noelia Bernal

La economista Noelia Bernal se mostró en contra que en el dictamen de la nueva ley de modernización del sistema previsional peruano se aplique el sistema de pensión por consumo, por lo que afirmó que es "falso" que sea una solución "para dar pensiones a la gente".

Según la norma, la pensión por consumo es un aporte voluntario con fin previsional que proviene de los gastos por consumo hechos por los afiliados, debidamente sustentados en comprobantes de pago.

"Lo que va a hacer es decirles a las personas que gastemos, que consumamos, y con esas boletas, el 1 % de ese consumo, el Tesoro Público va a transferir dinero a cuentas individuales administradas por AFP. Es una irresponsabilidad fiscal", dijo en Ampliación de Noticias.

La docente explicó que dicha medida significa una transferencia de dinero a ciudadanos con mayores ingresos que pertenecen al sistema privado y que cuentan con más recursos para realizar consumos altos, afectando a los hogares cuyo ingreso mensual no supera los 1 200 soles.

"Quienes sí van a tener probablemente mayor acceso, los individuos que compren en restaurantes, gasolineras, en establecimientos que, digamos, se usan con mayor frecuencia por los individuos de altos ingresos (...) Es costoso fiscalmente, es regresivo, porque va a favorecer principalmente a las personas de altos ingresos, y creo que los recursos del Estado son escasos", comentó.

Desde su punto de vista, consideró que este tipo de recursos se deben destinar a los adultos mayores en situación de pobreza, una población vulnerable que ya no puede generarse ingresos en dicha etapa.

Especialista considera que el MEF se debe pronunciar

En ese sentido, Bernal consideró importante el pronunciamiento de entidades como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Consejo Fiscal.

"Esta medida de aporte por consumo se está dirigiendo a población joven, productiva, y muchos pueden decir '¿por qué te opones a algo así?'. Simplemente, porque los recursos fiscales son escasos, y si tuviéramos recursos infinitos, quizás las dos medidas podríamos probarlas e implementarlas, pero hay que priorizar", refirió.

Por otro lado, consideró que es "positivo" que, con la aprobación en primera instancia del dictamen en el Pleno del Congreso, se devuelve el objetivo de los sistemas de pensiones de ser un mecanismo de ahorro para contar con ingresos tras la jubilación.

Bernal sostuvo que una de las disposiciones, la cual prohíbe el retiro extraordinario de los fondos acumulados en las cuentas individuales de aportes obligatorios del sistema por parte de los afiliados durante su etapa activa, permitirá aprovechar mejor el dinero ahorrado y consumirlo cuando dejen de ser considerados como población activa.

"La gente ya no recibe una pensión porque la gente prefiere llevarse el dinero, el 95 % de su fondo a su bolsillo, y algunos dirán 'eso es bueno'. Eso depende, porque es bueno si es que lo reinviertes o pagas deuda, etcétera; pero es malo si te lo gastas muy rápido, porque quiere decir que cuando tengas 70, 80 años, no vas a poder financiar tu consumo, y esa no es la idea de un sistema de pensiones, entonces por eso me parece un progreso esto que propone la reforma", comentó.