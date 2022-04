Los gremios regionales tienen previsto realizar un paro hasta mañana 19 de abril con diferentes demandas. | Fuente: RPP

En las últimas horas se inició una paralización regional en Cusco ante el alza de precios, impactando en las actividades económicas que se realizan en la región.

La medida de fuerza impulsada por distintos gremios está teniendo un impacto económico de S/ 69.3 millones diarios, según cálculos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Ante esta situación, los sectores que se están viendo más golpeados son los de Minería y Petróleo con pérdidas de S/ 16 millones al día. Pero, no son los únicos.

La CCL estima que la actividades pertenecientes a la categoría "Otros Servicios" registra pérdidas de S/ 15 millones diarios, mientras que los sectores de Construcción y Comercio presentan pérdidas de S/ 6.7 millones por día.

Respecto al turismo, la CCL calcula que los negocios de Alojamiento y Restaurantes registran pérdidas de S/ 2.7 millones y el Transporte pierde S/ 4.1 millones diarios.

Asimismo, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) sostiene que son más de S/ 10 millones las pérdidas registradas por el sector turismo solo ayer.

“Estamos hablando de una afectación hoy día de no menos de S/ 10 millones y podemos seguir sumando por cada día de afectación en la región del Cusco”, dijo Carlos Canales, presidente de Canatur, a Canal N.

Canales señala que ayer 4,000 personas no lograron acceder a la ciudadela de Machu Picchu, y por cada día extra de bloqueos serán 4,000 visitantes menos.

Precisó que no solo se están golpeando a las empresas que ofrecen tours por entre US$ 300 y US$ 400, sino también a las mypes de la región que son pequeños hospedajes o comerciantes.

“La única actividad que no se ha podido recuperar hasta el día de hoy es el turismo, que sigue siendo mancillada, pisoteada, por temas políticos, y está dejando sin trabajo a las mipymes de todo el interior del país”, agregó.

Cabe precisar que estas paralizaciones generaron el cierre de los mercados de abastos, así como el bloqueo de vías como la que lleva a los turistas a Machu Picchu y la vía férrea en la que opera Inca Rail.